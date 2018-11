Wie romantisch: Diese fränkischen Weihnachtsmärkte auf Schlössern sollten sie gesehen haben

Sie möchten einen Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art besuchen? Wieso nicht auf einem Schloss oder einer Burg. Diese zehn romantischen Weihnachtsmärkte in Franken haben es uns besonders angetan.

Nürnberg: Weihnachtsmarkt auf Schloss Almoshof

Dieser Weihnachtsmarkt ist am zweiten Adventswochenende, 8. Dezember (Samstag) von 13 Uhr bis 19 Uhr und am 9. Dezember (Sonntag) von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der alljährliche Besuch des Nürnberger Christkindes lässt Kinderaugen ebenso vor Freude strahlen wie Fahrten mit der Pferdekutsche.

Sie suchen noch eine Unterkunft? Hier finden Sie das passende Hotel in Nürnberg.

Erlangen: Altstädter Weihnachtsmarkt

Noch bis Heilig Abend kann man diesen Weihnachtsmarkt montags bis freitags und sonntags von 12 Uhr bis 21 Uhr besuchen. Samstags ist er von 12 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, am 24. Dezember von 12 bis 14 Uhr. Auf die Besucher warten unter anderem ein Bühnenpavillon, DIY-Deko und leckeres Essen.

Das passende Hotel in Erlangen finden Sie hier.

Bammersdorf: Weihnachtsmarkt auf Schloss Jägersburg

Am 15. Dezember von 12 Uhr bis 21 Uhr und am 16. Dezember von 11.30 Uhr bis 20 Uhr lädt der Weihnachtsmarkt in Bammersdorf bei Eggolsheim (Kreis Forchheim) zum Bummeln durch die barocke Schlossanlage ein. Hier gibt es neben zahlreichen musikalischen Darbietungen auch einen Porzellanmalkurs und eine Krippenausstellung in der Schlosskapelle. Im Schloss findet ein großer Weihnachtsbasar statt.

Scheßlitz: Weihnachtsmarkt in Burgellern

Am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, lädt der Burgellerner Weihnachtsmarkt von 13 Uhr bis 19 Uhr zu einem Spaziergang ein. Um 16 Uhr wird eine Fackelwanderung durch den Schlosspark veranstaltet. Anschließend verteilt das Christkind Überraschungen an alle Kinder.

Kronach: Weihnachtsmarkt am Rosenturm

An allen vier Adventswochenenden ist der Kronacher Weihnachtsmarkt freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 14 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Dieser Weihnachtsmarkt ist besonders am Abend reizvoll, wenn Innenstadt, Altstadt und Festung Rosenberg im Lichterglanz erstrahlen.

Castell: Adventsmarkt im Schlossgarten

Am 15. und 16. Dezember kann man von jeweils 11 Uhr bis 18 Uhr den Casteller Adventsmarkt unweit von Geiselwind im Landkreis Kitzingen besuchen. Die beheizte Reithalle mit vielen unterschiedlichen Händlern hat für jeden das passende Weihnachtsgeschenk zu bieten.

Treuchtlingen: Schlossweihnacht

An zwei Adventswochenenden - vom 7. bis 9. Dezember und vom 14. bis 16. Dezember - öffnet der Treuchtlinger Weihnachtsmarkt (Kreis Weißenburg-Gunzenhausen) von jeweils 16 Uhr bis 21 Uhr. Als Kulisse dient das Stadtschloss. Herzstück des Marktes ist das Dorf aus Holzhütten. Über 55 Aussteller sind vor Ort.

Im romantischen Ambiente des Wasserschlosses: Weihnachtsmarkt in Mitwitz

Am ersten Adventswochenende findet der Mitwitzer Weihnachtsmarkt (Landkreis Kronach) im und am Wasserschloss statt. Öffnungszeiten sind am Samstag, 1. Dezember, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 2. Dezember, von 13 bis 18 Uhr. Die Besucher können sich auf ein breites Warenangebot, Aktionen für Kinder und stimmungsvolle Lichterspiele freuen.

Zirndorf: Weihnachtsmarkt auf Gut Wolfgangshof

Der romantische Weihnachtsmarkt vor fränkischer Fachwerk-Kulisse in Anwanden bei Zirndorf hat an den Adventswochenenden geöffnet (freitags jeweils von 15 bis 20 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 12 bis 20 Uhr). Feuershows, romantische Illumination und eine "Winter-Hochzeit" sind nur einige Höhepunkte.

Die Nutzer haben abgestimmt: Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte in Franken 2018

Thurnau: Weihnachtstöpfermarkt im Schloss Thurnau

Am zweiten Adventswochenende (7. bis 9. Dezember) erfüllt der Weihnachtstöpfermarkt die Sandsteinhöfe des Schlosses in Thurnau (Landkreis Kulmbach) mit vorweihnachtlichem Leben. Öffnungszeiten sind am Freitag und am Samstag jeweils von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Im Vorfeld brennen die Holzbrenner des Töpfermarktes den Thurnauer Holzbrennofen. Die Ergebnisse können während der Marktöffnungszeiten im ehemaligen Pferdestall begutachtet und erworben werden.

Sie suchen noch die passende Unterkunft vor Ort? Hier finden Sie unsere Empfehlungen für Hotels in Franken.