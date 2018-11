Weihnachtsmarkt Rödental

Am ersten Adventswochenende können Kinder und Erwachsene auf dem Rödentaler Weihnachtsmarkt wieder in die Welt des Weihnachtszaubers eintauchen. Der Rödentaler Weihnachtsmarkt bietet in der malerischen Domäne Oeslau ein ganz besonderes, heimeliges Ambiente. Zwischen den Marktständen und Buden, die mit ihren bunten Auslagen einladen, können die Besucher schlendern, bei den Gerüchen nach Zimt, Bratäpfeln oder gebrannten Mandeln in Weihnachtserinnerungen schwelgen und sich vom Jugendorchester und Musikverein mit ihren Melodien ins Weihnachtsland entführen lassen.

Hier erleben alle einen Weihnachtsmarkt, der alle Sinne fesselt: Weihnachten zum Sehen, Hören, Riechen und Schmecken. Da gibt es frischgebackene Plätzchen, würzigen Glühweihn, fruchtigen Beerenwein, Weihnachtsschmuck und Spielzeug in Hülle und Fülle.

An den festlich geschmückten Ständen in der Domäne Oeslau bieten zahlreiche Aussteller aus der Region alles für ein stimmungsvolles Fest: Puppen, Plüschtiere und Holzspielzeug für die Kleinen, Kerzen, Körbe und Christbaumschmuck.

Der Rödentaler Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten am Freitag, 30. November, von 17 bis 20 Uhr, am Samstag, 1. Dezember , von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, dem 2. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, in der malerischen Domäne Oeslau.