Weihnachtsmarkt Maroldsweisach

Rund um die Kirche, die den Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts bildet, werden zahlreiche Stände aufgebaut, an denen örtliche Vereine, Gruppen, Einrichtungen sowie regionale Anbieter anbieten, was so zu einem Weihnachtsmarkt gehört und sich die Besucher bedienen können, wie zum Beispiel die für Weihnachten obligatorischen Mistelzweige, größtenteils selbst gefertigte Dekorartikel, davon viele aus Holz, wärmende Strickwaren wie Mützen, Schals und Handschuhe.

Andacht in der Kirche

Der kleine romantische Weihnachtsmarkt am Dorfplatz in Maroldsweisach beginnt um 15 Uhr mit einer Andacht in der evangelischen Kirche. Um 15.30 Uhr wird Bürgermeister Wolfram Thein und das Christkind den Markt offiziell eröffnen. Der Weihnachtsmann hat sich gegen 16.15 Uhr angemeldet. Für die Freunde weihnachtlicher Musik werden in der Kirche verschieden musikalische Aktivitäten geboten. Die örtlichen Vereine sorgen wieder mit Leckereien für das leibliche Wohl der Gäste. Ende des Weihnachtsmarktes wird gegen 21 Uhr sein.

Gerade weil Weihnachten oft als zu kommerziell, hektisch und stressig angesehen wird, wolle man rund um die Kirche ein paar schöne, ruhige und besinnliche Stunden bieten. Musikalisch werden unter anderem auch wieder die Weisachtaler Blasmusik Maroldsweisach und die Concordia Maroldsweisach die Besucher auf das anstehende Weihnachtsfest einstimmen.