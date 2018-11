Weihnachtsmarkt in Sendelbach

Glühweinduft, kulinarische Feinheiten wie selbst gebackene Kuchen und Krapfen, weihnachtliche Klänge der Posaunenchöre und dazu ein großes Angebot an handgemachter Weihnachtsdekoration, Adventskränzen und - gestecken sowie kuschelig warmen Mützen, Schals und Socken locken am Samstag, 1. Dezember, ab 14 Uhr wieder in den Sendelbacher Gutshof. Dann findet dort nämlich der 15. Sendelbacher Weihnachtsmarkt statt, wobei das Ambiente des Gutshofs vor allem bei Einbruch der Dunkelheit mit seinem tollen Flair zum Verweilen einlädt.

Breites Angebot

Um 14 Uhr öffnet der idyllische Weihnachtsmarkt, den der Feuerwehrverein Sendelbach-Gräfenholz ausrichtet, umgeben von Fachwerkscheunen und dem imposanten Bauernhaus, seine Tore. Das breite Angebot von selbstgemachter Handwerkskunst, weihnachtlicher Dekoration und Handarbeiten aus eigener Herstellung lädt zum Bummeln ein: Adventskränze, Dekoration aus Holz, selbstgemachte Taschen und Schals, gestrickte Socken, Artikel aus Filz oder Schnäpse und Liköre - da dürfte wohl für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Der Nikolaus kommt

Um 15 Uhr werden die Schüler der Rentweinsdorfer Grundschule auftreten, ehe gegen 16 Uhr der Nikolaus dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abstatten und die jüngsten Gäste mit einer Kleinigkeit erfreuen wird. Für die Kleinen wird dies wohl der Höhepunkt des Weihnachtsmarktes sein und ihnen ein Funkeln in die Augen zaubern.

Vorweihnachtliche Klänge

Von 16.30 bis 17.30 Uhr greifen dann die Bläser des Rentweinsdorfer Posaunenchors zu ihren Instrumenten und sorgen mit weihnachtlichen Klängen für vorweihnachtliche Stimmung. Anschließend spielt von 18 bis 19.30 Uhr der kleine Bezirksposaunenchor des Dekanats Rügheim weihnachtliche Lieder.

Zum Aufwärmen gibt es neben heißem Glühwein und Kaffee auch wieder genügend Feuerkörbe, um die sich die Menschen zum Aufwärmen tummeln werden. Außerdem gibt es neben Bratwürsten wieder viele Leckereien: Selbstgebackene Kuchen, Krapfen, Stollen und Waffeln laden zum Schlemmen ein. Janina Reuter-Schad