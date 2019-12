Weihnachtsmarkt in Haßfurt

Die Stadt Haßfurt veranstaltet am Montag, 16. Dezember, in der Zeit von 8 bis 18.30 Uhr auf dem Marktplatz und rund um das Rathaus den traditionellen Haßfurter Weihnachtsmarkt. Über 70 Marktkaufleute haben ihr Kommen zugesagt und bieten in dem weihnachtlich geschmückten Ambiente ihre Waren an. Dazu zählen Weihnachtsschmuck, Weihnachtsbäume, Weihnachtsgestecke, Keramik, Geschirr, Haushaltsartikel, Bekleidungsartikel, Schmuck, Honig- und Weinprodukte und vieles mehr.

Natürlich kommt das leibliche Wohl nicht zu kurz: Bratwürste vom Grill, verschieden belegte Crêpes, chinesische Spezialitäten, Kostproben von Wein, Likör und Schnaps runden das umfangreiche kulinarische Angebot ab. Von 16 bis 17 Uhr werden die "Sterzelbacher Musikanten" aus Prappach für die musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit sorgen.

Wegen des Weihnachtsmarktes ist der Marktplatz der Stadt Haßfurt bereits ab Sonntag, 15. Dezember, ab 7 Uhr, für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ulrike Langer