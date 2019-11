Weihnachtsmarkt in Ebensfeld

Ein Fest für Gaumen, Ohren und Herz verspricht zum Auftakt in die Adventszeit am kommenden Sonntag, 1. Dezember, der traditionelle Ebensfelder Weihnachtsmarkt ab 13 Uhr auf dem Kirchplatz zu werden. Das von den rührigen Organisatoren des örtlichen Gewerbevereins auf die Beine gestellte Programm kann sich wieder sehen lassen.

Vorweihnachtlicher Glanz

So wird zum einen an den Ständen auf dem Kirchplatz eine Vielzahl an Waren dargeboten: von vorweihnachtlichen Glanz in die Stuben bringende Deko bis zu Naturkost und sonstigen lukullischen Leckereien. Der obligatorische Glühwein sowie die alkoholfreie Variante für Kinder und Autofahrer dürfen freilich ebenso nicht fehlen. Ein bunter Mix erwartet die bestimmt wieder zahlreichen Besucher erwartet.

Auch der Nikolaus höchstpersönlich lässt die Kinder trotz seines derzeit vollen Terminkalenders nicht im Stich, hat zur mittlerweile 35. Auflage des Ebensfelder Weihnachtsmarktes sein Kommen am Sonntag fest zugesagt und wird an die kleinen Gäste Geschenke verteilen.

Ein Weihnachtsmarkt ohne Musik? Unvorstellbar! Und auch heuer dürfen sich die Besucher in Ebensfeld auf klangliche Vielfalt freuen. Den Auftakt bildet um 14 Uhr das Schülerorchester der Musikvereinigung Ebensfeld. Ebenfalls mit von der Partie ist die Gruppe "Ächd Bläch", die ab 15 Uhr fröhliche Weisen darbietet.

Gespannt sein darf man außerdem auf die Aufführung des Kinderchors "Kelbachspatzen", der in der Pfarrkirche um 16 Uhr ein kleines Adventskonzert gibt.

Bereits nach dem sonntäglichen Gottesdienst öffnet der gleichermaßen beliebte Eine-Welt-Basar im angrenzenden Pfarr- und Jugendheim seine Pforten. Zugunsten eines guten Zweckes bietet der Strickkreis allerlei liebevoll Hergestelltes zum Verkauf an. Außerdem können sich die Besucher hausgebackene Kuchen und Torten nebst frisch gebrühten Kaffee schmecken lassen.

Pony-Express

Für leuchtende Kinderaugen sorgen wird sicherlich wieder der "Pony-Express": Am Nachmittag können die Kinder - aber freilich gerne auch alle Erwachsenen - mit der Pferdekutsche eine Runde durch den Ort drehen.

Haltepunkt ist wie immer unweit des Kirchplatzes in der Hauptstraße. Im "Tor zum Gottesgarten" erwartet die Besucher ein schönes Fest für alle Generationen. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr ergeht seitens des ausrichtenden Gewerbevereins Ebensfeld auch heuer wieder herzliche Einladung zum Glühweinanstich bereits am vorausgehenden Samstag, 30. November, um 18.30 Uhr nach dem Gottesdienst, wobei für jene, die den Gerstensaft bevorzugen, auch Weihnachtsbockbier des Brauhauses Ebensfeld ausgeschenkt wird.

Der Gewerbeverein konnte für den Samstagabend außerdem eine Live-Band gewinnen, die bis gegen 23 Uhr mit Gesang, klassischer Gitarre und Piano die musikalische Abrundung gewährleistet.