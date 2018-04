Weihnachtsmarkt Fladungen

Romantisch wird es beim Weihnachtsmarkt in Fladungen. Am Samstag, 19. Dezember, 14 bis 20 Uhr, und Sonntag, 20. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, locken jede Menge attraktive Weihnachtsangebote in das fränkische Städtchen. Kunsthandwerk, weihnachtliche Dekoration und kulinarische Köstlichkeiten, kleine Geschenke, Textilien, Blumen und andere schöne Dinge werden im Rhönmuseum zum Kauf angeboten. An beiden Tagen ist für die Verpflegung von Groß und Klein bestens gesorgt: Es gibt Bratwürste, Glühwein, Kinderpunsch und mehr. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt in Fladungen am Samstag, 14 Uhr, im Hof vom Rathaus mit dem Musikverein Heufurt und einer Kaffee- und Kuchenbar des Fördervereins Freibad Fladungen. Um 15.30 Uhr gibt der Kinderchor "Kunterbunt" aus Heufurt ein kleines Konzert. Am Sonntag öffnet der Weihnachtsmarkt um 11 Uhr mit dem Musikverein Fladungen, ab 13 Uhr locken wieder die Kaffee- und Kuchenspezialitäten des Förderverein Fladunger Freibad im Hof des Rathauses. Von 13 bis 16 Uhr kann man sich mit einer Kutsche durch Fladungen fahren lassen. Um 14 Uhr zeigt die Theatergruppe der Grundschule Fladungen eine Vorführung und um 17.30 Uhr lockt das Weihnachtskonzert mit der Gruppe "Saitenklang" und Gästen in die katholische Pfarrkirche St. Kilian. red/av