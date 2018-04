Weihnachtsmarkt Ebelsbach

Weihnachtsmarktfreunde müssen nicht die großen Märkte in Nürnberg oder Dresden besuchen, um sich auf das Fest einzustimmen. Beinahe jeder Ort hat schon seinen eigenen Weihnachtsmarkt. Und in stimmungsvollem Ambiente macht es besonders viel Freude, bei einem köstlichen Glühwein an den Ständen entlang zu flanieren und noch Geschenke für das bevorstehende Weihnachtsfest zu kaufen. Ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt findet seit einigen Jahren am vierten Adventswochenende im Schlossareal von Gleisenau statt. Ein absoluter Geheimtipp für Weihnachtsmarktfans! Die Vereine des Ortes haben einen romantischen Markt geschaffen, der an seinen Ständen Selbstgemachtes bietet. Hier finden Sie keinen billigen Industriekitsch! Ebelsbacher Honig, Selbstgenähtes, geschnitzte Holzartikel - wer das Besondere sucht, ist hier richtig. Der Magen kommt ebenfalls nicht zu kurz - neben Glühwein, Maronen, Waffeln, Plätzchen und Bratwürsten werden auch hausgemachte Suppen angeboten. Für musikalische Untermalung sorgt der Posaunenchor. An beiden Weihnachtsmarkttagen unterhalten Sie die Kindergartenkinder mit weihnachtlichen Weisen. Auch das Christkind ist samstags und sonntags auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und verteilt kleine Geschenke.

Vor allem am Abend, wenn die Feuerschalen warmes Licht spenden, zeigt der Gleisenauer Weihnachtsmarkt seinen Zauber. Hier kann man kurz vor den Feiertagen noch einmal der Hektik entgehen, die stimmungsvolle Atmosphäre genießen und noch ein besonderes weihnachtliches Dekorationsstück für das bevorstehende Fest kaufen.

Verena Bühl



Programm

Samstag, 19. Dezember

ab 15 Uhr Markt

16 Uhr Kindersingen

16.30 Bescherung durch

das Christkind



Sonntag, 20. Dezember

ab 12 Uhr Markt

15.30 Uhr Kindersingen

16 Uhr Posaunenchor

16.30 Uhr Bescherung

durch das Christkind