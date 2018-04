Weihnachtsessen im Landkreis Haßberge

Gans? Karpfen? Oder Raclette? Gehören Sie auch noch zu den Menschen, die an den Weihnachtstagen ihre Familie selbst bekochen? Dann fragen Sie sich sicher in jedem Jahr: Was koche ich? Ihr Mann möchte Gänsebraten, Sie selbst hätten eigentlich gerne Lachs, Onkel Willi will immer einen Braten, isst aber kein Geflügel, der Sohn bringt in diesem Jahr seine neue Freundin, die Vegetarierin ist, mit, ja, und dann sind da noch die Kinder... Wie soll man nur alle unter einen Hut bekommen? Wieder ein Weihnachtsfest, an dem man von früh bis abends in der Küche steht und nicht mit seinen Gästen feiern kann, weil man so viel zu tun hat? Dann machen Sie es in diesem Jahr doch einmal ganz anders! Gönnen Sie sich selbst ein geruhsames Fest ohne Kochvorbereitungen, ständiges Hin- und Herrennen, um Speisen aus der Küche zu holen und ohne das lästige Abspülen! Lassen Sie sich verwöhnen! Ein Weihnachtsessen in einer Gaststätte oder einem Restaurant im Landkreis Haßberge wäre doch eine gute Idee!

Hier kann jeder das bestellen, was er selbst gerne mag. Der Mann freut sich über seine Gans, Sie bekommen Lachs, Onkel Willi seinen Sauerbraten mit Blaukraut und Klößen, die Freundin des Sohnes ein köstliches vegetarisches Gericht und die Kinder können ihre geliebten Pommes essen. Man selbst kann endlich einmal Zeit mit der Familie genießen, ohne als Gastgeber ständig aufspringen zu müssen um Speisen und Getränke aufzutragen und nach dem Essen Berge von Geschirr zu spülen.

Auch muss man sich nicht lange den Kopf über ein passendes Geschenk zu Weihnachten zerbrechen. Ein Besuch in einem Restaurant kommt immer gut an. Im Vorfeld sparen Sie sich auch die Zeit, Kochbücher für das Weihnachtsessen zu wälzen, zum Einkaufen zu hetzen und in überfüllten Supermärkten Zutaten zu suchen. Wie viel schöner ist es doch, geruhsam über einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt zu bummeln und sich einen Glühwein schmecken zu lassen.

Probieren Sie doch einmal etwas anderes als die obligatorische Weihnachtsgans oder den Weihnachtskarpfen. Dieser war früher das traditionelle Gericht am Heiligen Abend, der als letzter Tag der adventlichen Fastenzeit galt. Ab der Industrialisierung aß man am ersten Feiertag eine köstliche gebratene Gans. Vorher war das traditionelle Essen für den 25. Dezember ein Schweinebraten, auch "Mettenmahl" oder "Mettensau" genannt. Die armen Leute brachten Blut- und Leberwürste auf den Tisch. Diese hießen Weihnachtssau, Mettenwürste oder einfach nur Weihnachter.



Highlights für den Gaumen

Da haben wir es heute doch viel besser! Besonders in der Weihnachtszeit bieten die Restaurants und Gaststätten im Landkreis Highlights für den Gaumen. In stimmungsvoll geschmückten Gaststuben können Sie liebevoll kreierte Weihnachtsmenüs kosten, sich von perfektem Service bedienen lassen und einfach mal abschalten. Der Genuss beginnt schon beim Lesen der Speisekarte!

Das kulinarische Angebot ist breit gefächert und lässt keine Wünsche offen - ob Fisch, Geflügel, Wild aus heimischen Wäldern, ob Rind oder Schwein, ob vegetarisch, ob fränkisch oder international - jeder findet etwas Leckeres nach seinem Geschmack.

Dazu vielleicht noch ein Frankenwein aus der Region - was will man mehr? Als Abschluss darf ein weihnachtliches Dessert nicht fehlen! Die Restaurants bieten Ihnen nun Köstlichkeiten, die es zu anderen Jahreszeiten nicht gibt. Wie wäre es mit einem leckeren Spekulatiusparfait? Auch Desserts auf Glühwein- oder Lebkuchenbasis sorgen für winterlichen Genuss. Und zum Kaffee kann man sich an einem Stück Christstollen erfreuen, den es auch schon lange in verschiedenen Variationen gibt. Auch in anderen Ländern werden spezielle Weihnachtskuchen gegessen. In Italien gibt es den bekannten Panettone, in Spanien liebt man Mantecado, andalusische Küchlein. Tradition in Frankreich ist es, am ersten Weihnachtsfeiertag Buche de Noel, einen Baumkuchen in Holzscheitform mit Buttercremefüllung, aufzutragen.

Wichtig ist es, dass man sich vor dem Aussuchen eines Restaurants, egal ob zum Mittag- oder Abendessen, über den Rahmen der Feierlichkeit, die Anzahl der Personen und, falls gewünscht, über das Menü im Klaren sein sollte. Die Nachfrage ist erfahrungsgemäß an den Feiertagen sowohl zu Weihnachten als auch zum Jahreswechsel sehr groß.

Deshalb sollte man sich nicht zu viel Zeit lassen mit einer Reservierung! Ein Anruf genügt schon. So können Sie sich und Ihre Gäste an den Feiertagen zu Weihnachten und zum Jahreswechsel in den Restaurants und Gaststätten des Landkreises Haßberge bedienen und verwöhnen lassen und die Feiertage in Muße genießen.

Verena Bühl