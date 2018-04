Weihnachtliche Düfte

Die Weihnachtszeit ist nicht nur eine Zeit der Lichter, sie ist ganz besonders auch eine Zeit der Düfte. Wohlgerüche von gebrannten Mandeln und Bratäpfeln, von Waffeln und Glühwein verbindet man mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. In den Wohnungen erfüllen zur Adventszeit vielfach Aromen frisch gebackener Plätzchen und Lebkuchen die Luft. Aber für viele Menschen gehört in diese Zeit traditionell noch ein ganz spezieller Duft: der Duft, den eine still glimmende Räucherkerze in einem Räuchermännchen verströmt. Adventlich ist für manchen nicht nur, was so ein kleiner Kegel olfaktorisch zu bieten hat -das Betrachten des aufsteigenden Rauchs, seines Kringelns und Sich-Verflüchtigens hat etwas Entschleunigendes, manchmal gar Besinnliches.

Doch woher kommt die adventlich-weihnachtliche Gepflogenheit des Aufstellens von Räuchermännchen eigentlich? Wie so mancher Brauch, entstammt das Abbrennen wohlriechender Substanzen dem religiösen Bereich; nicht nur dem christlichen übrigens: Räucherkerzen, -stäbchen, -schnüre, Duftpapier und vieles mehr gibt es auch in anderen Religionen. Seit uralten Zeiten werden Kräuter, Hölzer und Harze gemischt und auf glühenden Kohlen schwelend in wohlriechende Wolken und Asche verwandelt. Das uns bekannte Räucherkerzchen allerdings hat seine Wurzeln im Gebrauch von Weihrauch in der christlichen Liturgie. "Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf", heißt es im 141. Psalm. Der wertvolle und symbolträchtige Weihrauch wurde lange Zeit nur bei Hochämtern und zu großen Feierlichkeiten verwendet; so verbindet mein seinen Duft mit etwas Festlichem. Bei uns hat er sich vor allem mit der Weihnachtszeit verbunden. Dazu mag außerdem beigetragen haben, dass rituelles Räuchern etwas mit dem Wunsch nach Reinigung und dem vertreiben böser Geister zu tun hat: Noch heute gibt es regional den Brauch, zum Jahreswechsel und in den "Raunächten" zwischen Weihnachten und Epiphanias in Haus und Hof zum Schutz vor Dämonen und der "Wilden Jagd" zu räuchern.

Die Räuchermännchen, wie wir sie kennen, sind ein Produkt der erzgebirgischen Tradition und haben sich mit dem kunsthandwerklichen Weihnachtsschmuck dieser Region nahezu weltweit verbreitet. Ihre Erfindung im "Spielzeugland" lag nahe. Räucherkerzen waren hier allerdings schon vor der Erfindung der gedrechselten und geschnitzten Figürchen in Gebrauch. Räucherwerk ist auch ein Mittel zur Heilung Kranker; nicht nur Atemwegserkrankungen versuchte man, mit Luftverbesserung durch das Verbrennen von Kräutern zu lindern. Auch Räucherkerzen dienten diesem Zweck. Sicher waren es auch deshalb oft Apotheker, die sich mit ihrer Herstellung beschäftigten. Belegt ist die Herstellung von Räucherkerzen im Erzgebirge seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, einer Epoche, in der man annahm, dass Krankheiten ihre Ursachen unter anderem in schlechten Gerüchen, so genannten "Miasmen", haben und wohlriechendes Räucherwerk auch therapeutisch einsetzte. Man weiß aber, dass solche Kerzchen dort bereits zuvor jahrhundertelang "zu Heil und Segen" verwendet wurden.

Bevor das uns heute gut bekannte Räuchermännchen erfunden wurde, stellte man die Kerzen frei auf einem Teller auf; zum Schutz der Kerze vor Umfallen und der Umgebung vor Brand bedeckte man sie später mit einem Gehäuse. Um 1820 bis 1830 waren in der Gegend um Sonneberg Räuchermännchen aus Papiermaché gebräuchlich. Um 1850 verbarg man die Kerze schließlich unter einem hölzernen, gedrechselten Kamin, der verziert wurde und die Gestalt eines Männchens bekam: Das Räuchermännchen bzw. "Raachermannel", wie es in seiner Heimat heißt, war geboren. Heute ist es in unzähligen Varianten bekannt; Klassiker sind der Rastelbinder und die Kloßfrau.

Die Kerzen selber werden bis heute nach überlieferten Rezepten hergestellt. Sie bestehen aus gemahlener Holzkohle, die mit Salpeter versetzt wird, damit sie sich besser entzünden lässt, sowie Holzmehl, Harzen, Kräutern oder ätherischen Ölen. Kartoffelstärke dient als Bindemittel. Die gemahlenen Zutaten werden vermischt und zu einem Teig verarbeitet, der in Formen gegeben wird. Nach dem Trocknen sind die Kerzen gebrauchsfertig. Lagern kann man sie, einen trockene Umgebung vorausgesetzt, nahezu endlos. In ihrer äußeren Form, ihrer Farbe und Größe sind die Kerzen sehr unterschiedlich. Neben den klassischen Duftnoten Weihrauch, Lavendel, Nadel- oder Sandelholz gibt es sie inzwischen in unzähligen Varianten. Ein Zeichen dafür, dass sie sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen. Christian Dijkstal