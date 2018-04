Weihnachten ohne Weihnachtsbäume mit bunten Kugeln und Lametta und ohne bunte verpackte Geschenke. Eine Adventszeit ohne Adventskranz und Kerzen, kein Adventskalender. Weihnachten in Indien - das bedeutet 25 Grad und Sonnenschein, Mangozweige und Bananenstauden mit Blumengirlanden.

Gabriel Gnanathiraviam, Pfarrvikar der Pfarreiengemeinschaft "Am Kreuzberg, Bischofsheim" in der Rhön, stammt aus dem indischen Bundesstaat Tanil Nadu an der südindischen Westküste. Er schildert gerne die Traditionen seiner Heimat.

Die Adventszeit spiele im alltäglichen Leben keine Rolle. "Man hört nicht viel von Advent, aber man lebt trotzdem in der Vorfreude und weiß: bald kommt Weihnachten." Es gibt kaum Adventslieder, gesungen wird "Maranatha", doch das ist hebräisch und heißt "Komm, Herr Jesus".



Der Weihnachts-Opa

Das Fest des Heiligen Nikolaus ist in Indien unbekannt. Doch den Weihnachtsmann, den kennt man dort. Er ist jedoch weder Nikolaus noch der amerikanische Santa Claus mit Rentierschlitten, sondern der "Christmas-Thatha", der Weihnachts-Opa. "Er kommt nicht mir der Rute zu den Kindern, sondern ist eine liebevolle Figur. Er verteilt Schokolade und man kann mit ihm spielen", erzählt der Pfarrvikar.

Einen eigene "Auftritt" hat der Weihnachtsmann nicht, er ist jedoch beim Weihnachtssingen mit dabei. Das Weihnachtssingen ist ein Brauch, der die Adventszeit in Indien prägt. Ab der erste Adventswoche bis zum 22. Dezember ziehen Sänger jeden Abend mit dem Pfarrer von Haus zu Haus und singen Weihnachtslieder. "Der Christmas-Thatha ist mit dabei und verteilt in den Häusern seine Schokolade. Der Pfarrer bekommt manchmal Spenden für die Kirche."



Auch Weihnachtsmärkte gibt es in Indien nicht. "Und auch keinen Glühwein, es ist nicht kalt genug." Weihnachtskrippen sind hingegen ein großes Thema. "Eine Krippe muss in allen Kirchen stehen." Liebevoll ausgestaltet seien viele Krippen, die Figuren aus Keramik und die Umgebung gestaltet mit frischem Grün. In manchen Gemeinden werde sogar junges Getreide angesät. Der Krippenwettbewerb sei ein jährliches Highlight. Pfarrvikar Gabriel war als Sekretär des Bischofs seines Heimatbistums der römisch-katholischen Erzdiözese Madurai selbst Mitglied der Bewertungskommission. "Es werden nicht nur traditionelle Krippen aufgestellt, sondern auch zeitkritische, die auf soziale und wirtschaftliche Probleme hinweisen." Arbeitslosigkeit, Krieg und Armut seien Themen, die dargestellt werden. "In welche Welt wird Jesus hineingeboren, fragen sich die Menschen." Gut könne er sich noch eine Krippe erinnern, die diese Probleme aufzeigte und statt dem Jesukind in der Mitte ein Fragezeichen zeigte. "Wie bedeutsam ist die Geburt Jesu für uns? Jeder konnte interpretieren, was er in dem Fragezeichen sah."



Familienfest am 25. Dezember

Ab 23. Dezember werden die Kirchen prächtig geschmückt. Mit schier unendlichen Blumengirlanden, Mangozweigen, die ebenfalls über und über mit Blumen geschmückt sind. Lautsprecher werden durch die Straßen getragen und überall erklingen Weihnachtslieder. Der Heilige Abend wird in Gabriels Heimat nicht als Familienfest mit Bescherung gefeiert. Richtig los geht es erst um 23 Uhr, wenn der Chor in der Kirche singt und die Menschen zum Gottesdienst strömen. Um Mitternacht wird die Krippe enthüllt und Jesus hineingelegt. Die Messe wird im Freien gefeiert, weil für die vielen Gläubigen oft kein Platz im Gotteshaus ist. "Es dauert zwei Stunden, so viele Lieder werden gesungen und der Pfarrer predigt lange." Gefeiert dann gemeinsam vor der Kirche. "Das ist ein schöner Brauch, wenn alle miteinander essen und trinken und sich frohe Weihnachten wünschen." Der eigentliche familiäre Festtag ist der 25. Dezember mit einem festlichen Essen, zu dem auch Fleisch gehört. Doch Weihnachtsgeschenke gibt es keine. Schon vor Weihnachten haben die Eltern neue Kleidung gekauft, die zur Messe an Heilig Abend getragen wird. Dieser Brauch, neue Kleidung kaufen zu müssen, sei für ärmere Familien eine große Belastung und führe auch zu Problemen.



30 000 Götter



Einen zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es in Indien nicht. Vergangenes Jahr wurde sogar von der hinduistischen Regierung versucht, den ersten Weihnachtsfeiertag abzuschaffen, was aber nicht gelang. Zwar sei das Christentum eine Minderheit in dem hinduistisch geprägten Land, doch auch für Hindus sei Weihnachten ein Grund zum Feiern, erklärte der Pfarrvikar. "Sie nehmen Jesus als Gotteskind an, viele Hindus besuchen auch unsere Kirchen und verehren Maria als Göttin". Im Hinduismus gibt es 30 000 Götter, auch Jesus und Maria zählen zu ihnen. Doch den Gedanken, dass Jesus als Erlöser in die Welt kam, teilen Hindus nicht. Mit der Feier am 25. Dezember ist Weihnachten auch schon wieder vorbei.



Elf Jahre ist der Pfarrvikar nun schon in Deutschland und hat sich ans Brauchtum gewöhnt, besonders liebt er Schnee und Frost. "Weihnachten in Deutschland ist schön, wenn es wunderschön kalt ist und man in ein warmes Zimmer kommt. Das ist Gemütlichkeit. Von der Dunkelheit ins Licht, von der Kälte in die Wärme. Diese Gegensätze hat man in Indien so nicht." Etwas vermisst Gabriel den indischen Kirchenschmuck aus prächtigen Girlanden, Blumenketten und Spiralen. "Wir schmücken unsere gesamte Kirche, alle Heiligen Figuren bekommen Blumengirlanden, das sieht sehr festlich aus." me