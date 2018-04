Weihnachten auf vier Pfoten

Für die allermeisten Hundebesitzer gehört der Vierbeiner ganz selbstverständlich mit zur Familie - und für rund 41 Prozent der Herrchen und Frauchen ist es deshalb auch klar, dass der Liebling ein Weihnachtsgeschenk bekommt. Einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag des Industrieverbands Heimtierbedarf (IVH) zufolge stehen spezielle Leckerli mit 34 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Spielzeug, mit dem jeder fünfte Halter den vierbeinigen Freund verwöhnt. Hundebettchen und -decken oder eine neue Leine und ein neues Halsband liegen bei 13 Prozent der Hundefreunde schön verpackt unter dem Tannenbaum.



Auch Hunde freuen sich über Geschenke

"Der Trend geht eindeutig dahin, dem Hund etwas zu schenken", sagt Beate Fuchs vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de. Auch wenn es ihm im Grunde egal sei, ob Weihnachten oder Nikolaus ist, über Geschenke freue sich fast jeder Vierbeiner. Herrchen oder Frauchen hätten zudem ein gutes Gefühl dabei.

Beim Kauf von Geschenken für Hunde warnt der Deutsche Tierschutzbund vor nicht artgerechten Spielzeugen, die oftmals Verletzungsgefahren bergen. Zu kleine Spielzeuge oder die Innenteile von quietschenden Gegenständen könnten im Eifer des Spiels schnell verschluckt werden oder beim Kauen zersplittern. Zum Schutz der Vierbeiner sollte man auch darauf verzichten, zu viele zusätzliche Leckereien - und schon gar nicht von den Weihnachtstellern oder der Festtafel - zu verfüttern. In vielen Fällen führt es zu Verdauungsstörungen, die dann schnell beim tierärztlichen Notdienst enden können. Das größte Geschenk aber, das Hundehalter ihren Lieblingen machen können, ist Aufmerksamkeit und die artgerechte Beschäftigung mit ihren Tieren. So kann zum Beispiel ein ausgedehnter Spaziergang sowohl für den Zwei- als auch für den Vierbeiner zu einem Höhepunkt der Feiertage werden.