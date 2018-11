Weihnachten am Strand? - 10 Ideen um das Weihnachtsfest in der Sonne zu verbringen - Video

Dubai, Rio de Janeiro oder Sansibar. Diese Orte hören sich nach Sonne und Strand an. Die Idee dort Weihnachten zu verbringen klingt zuerst seltsam. Aber warum nicht einmal Abwechslung schaffen. Raus aus dem tristen Dezember-Wetter und rein in die Sonne. Das Video beinhaltet insgesamt zehn Ideen, wo man Weihnachten in der Sonne verbringen könnte.

Foto:pixabay