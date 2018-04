Volkach erstrahlt im Lichterglanz

Tausende kleine Lichter, Kerzenschein und offene Feuerstellen: Beim traditionellen Lichterzauber herrscht in der Volkacher Altstadt wieder eine ganz besondere weihnachtliche Atmosphäre. In diesem Jahr findet der Lichterzauber am Freitag, 18. Dezember, statt.

Ab 16 Uhr erstrahlt die gesamte Volkacher Hauptstraße - und die Geschäfte der Umgebung - in einem völlig anderen Licht. Denn passend zu den Umbaumaßnahmen in der Hauptstraße präsentiert der Gewerbeverband den Volkacher Lichterzauber in diesem Jahr in "neuem Glanz". Er findet erstmals an einem Freitag statt und die Besucher können sich auf viele tolle Aktionen der teilnehmenden Geschäfte freuen.

Unter dem Motto "Illuminierte Gebäude, Überraschungen, Aktionen und jede Menge Last Minute-Geschenkideen" haben die Geschäfte an diesem Abend bis 20 Uhr geöffnet. Es ist also ausreichend Zeit, bei einem ganz besonderen Ambiente die Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Die Besucher können sich natürlich wie immer beim Lichterzauber auf Rabatte, Aktionen, Geschenke und leckere "Lichterzauber Snacks" freuen. "Natürlich gibt's auch diesmal wieder Bratwörscht und Glühwein!", versprechen die Organisatoren vom Volkacher Gewerbeverband. Aber auch Punsch und Waffeln, Nervenkekse für einen entspannten Einkauf und feurige Getränke gehören zum Angebot.

Eine Märchenerzählerin verzaubert große und kleine Gäste von 18 bis 20 Uhr mit ihren spannenden Geschichten. Die kleinen Besucher des Lichterzaubers können sich beim Kinderschminken ganz nach Geschmack in liebreizende Geschöpfe oder gruselige Gestalten verwandeln lassen.So vereint der Lichterzauber wieder eine wunderbare weihnachtliche Stimmung mit Spaß und Unterhaltung und natürlich der Möglichkeit, attraktive Geschenke für Weihnachten zu besorgen.

Mit dabei sind beim Volkacher Lichterzauber nicht nur Geschäfte in der Altstadt, sondern auch der SV Obervolkach, der an verschiedenen Stationen Speisen und Getränke verkauft.

Die Aktion des Gewerbeverbandes hat schon seit vielen Jahren Tradition und sorgt Jahr für Jahr im wahrsten Sinne des Wortes für ein ganz besonderes "Highlight" in der Vorweihnachtszeit. red