Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Bräuche und wiederkehrender Rituale, die vielerorts mit Hingabe gepflegt werden und auf eine lange Geschichte zurück blicken können. Einige Bräuche geraten mit der Zeit in Vergessenheit, andere halten sich bis heute, weiß Julia Krieger, stellvertretende Bezirksheimatpflegerin im Bezirk Mittelfranken.

In die erste Kategorie fällt die bis vor 100 Jahren in Franken noch existente "Klopferzeit", die Zeit der Klöpfleinsnächte. Kinder zogen durch die Straßen, schlugen mit einem hölzernen Hammer an die Läden der Häuser und baten unter Aufsagen von Versen oder auch geistlicher Lieder um eine Gabe. Praktiziert wurde dieser Brauch immer an den letzten drei Donnerstagabenden im Advent.

Das Klöpfeln war sehr verbreitet, hat eine lange Geschichte und ist ungewöhnlich gut erforscht. Im 14. Jahrhundert war die Klöpfleinsnacht wohl noch ein Orakeltermin, erst im 16. Jahrhundert kamen die Motive des Umhergehens und Gabenheischens dazu. Der erste fränkische Beleg stammt von 1520. Schon kurze Zeit später wurde das Klöpfeln vor allem in evangelischen Gebieten immer wieder verboten. Trotzdem berichteten weiterhin zahlreiche Quellen von der Existenz dieses Heischebrauchs - vor allem im südlichen Mittelfranken, im Ansbacher Land und im Aischgrund, und zwar weit bis ins 19. Jahrhundert hinein. 1909 war das Klöpfeln nur noch in 45 Orten in ganz Bayern lebendig. Heutzutage gilt es als ausgestorben.



Barbarazweige und Barbelsbaum

Ein heute noch lebendiger Brauch sind die Barbarazweige und der Barbelsbaum. Am 4. Dezember, am Barbaratag, werden Barbarazweige - unter anderem Flieder-, Holunder-, Fichten- oder Kastanienzweige - in Vasen aufgestellt. Blühen sie zu Weihnachten, verheißen sie Glück und Segen.

Spätestens seit dem 18. Jahrhundert sind die Barbarazweige in Franken bekannt. Man hat sie geschmückt, häufig mit Rosen und Lilien aus Papier. Gerieten sie etwas größer, sprach man von einem Barbarabaum, in Nürnberg von einem "Barbelsbaum". Im 18. Jahrhundert waren diese Bäume zur Freude der Kinder mit allerlei Zuckerwaren, Äpfeln und Nüssen behängt.

Die Barbelsbäume galten noch lange als Ersatz für den in Franken vielerorts als preußisch abgelehnten Weihnachts-Tannenbaum. Der Tannenbaum nämlich hatte auf breiter Ebene nur langsam an Boden gewonnen. In Nürnberg hatte er sich ab circa 1860 verbreitet, und erst knapp 50 Jahre später galt er auf dem Land in Franken als fest etabliert.



Der Weihnachtsmann

Der rot-weiß gekleidete Weihnachtsmann mit Rauschebart und Pausbäckchen ist heute nicht mehr wegzudenken und eine Mischfigur: der altehrwürdige Prüfer und Geschenkebringer Bischof Nikolaus von Myra und der Pelzemärtel stecken darin, die evangelische Entsprechung des katholischen Gabenbringers, der unter vielerlei Namen zu Martini etwa in Teilen Frankens und der Pfalz gesichtet wird.

Die bereits seit 1923 im Dienst der Werbung stehende Figur ist vor allem eine amerikanische Erfindung, die 1809 zum ersten Mal in einer Kurzgeschichte von Washington Irving in Erscheinung trat. "Santa Claus" wurde im Übrigen von einem deutschen Auswanderer, Thomas Nast, 1861/5 kreiert, der ihn als dicken bärtigen Mann mit weißem Pelzbesatz an Mantel und Mütze erdachte. Nast dürfte - was die Kleidung anbelangt - beim Anfertigen seiner Zeichnung den pfälzischen Pelznickel vor Augen gehabt haben, den er noch aus seiner Kindheit in der Pfalz kannte. Richtig populär wurde der Weihnachtsmann jedoch erst, als er 1931 in den Dienst von Coca Cola trat und begleitet uns bis heute.