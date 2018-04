Thomasmarkt Weismain

Drei Tage vor Heiligabend, am 21. Dezember, ist die historische Altstadt Schauplatz für den letzen der drei großen Weismainer Märkte im Kalenderjahr. Zum traditionellen Thomasmarkt werden wieder viele Besucher aus nah und fern in der Jurastadt erwartet. Bei der Aktion rund um das Rathaus, welche die Mitarbeiter der Stadt Weismain organisieren, stehen die Kinder im Fokus. Sie schmücken im Rathaus mit selbst gemalten Bildern eine Ausstellung, die auch besichtigt werden kann. Um 15 Uhr wird eine interaktive Bilderbuchlesung mit Anja Dechant-Sundby für Kinder ab drei Jahren mit dem Titel "Es klopft bei Wanja in der Nacht" angeboten. Eine weitere Bilderbuchlesung startet um 16.20 Uhr mit Elfie Bienlein für Kleinkinder. Bei beiden Veranstaltungen sollen Kissen mitgebracht werden. Auch eine kleine Kinderbastelecke ist eingerichtet. Duftender Apfelpunsch und kleine Köstlichkeiten, die auf die Weihnachtszeit einstimmen sollen, werden ab 14 Uhr im Rathausfoyer angeboten. Der Erlös dieser Aktion wird für die Kinderspielplätze verwendet.

Die Stände öffnen wie gehabt um 8 Uhr morgens. Bis 17 Uhr können die Besucher die vielleicht letzte Gelegenheit nutzen, um ihre Einkäufe zum Fest zu komplettieren. Die Produktpalette der rund 30 Händler, die zu der Mischung aus Kram- und Weihnachtsmarkt erwartet werden, reicht von den obligatorischen Verkaufsgütern bei einem Standmarkt - wie Bekleidung, Spielzeug, Haushaltswaren oder Schmuck - bis hin zu Weihnachtsschmuck oder kleinen Geschenkideen.

Kurz vor dem Fest bietet sich so noch eine ideale Gelegenheit für einen vorweihnachtlichen Einkaufsbummel an - naturgemäß sind neben Winterbekleidung vor allem Adventsartikel und Christbaumkugeln die Renner. Auch die eine oder andere Weihnachtsüberraschung lässt sich beim Marktbesuch finden. Beim Schlendern über den Markt sind für kulturelle oder geschichtliche Interessenten das Juramuseum und die Touristinformation geöffnet. Ein Besuch der imposanten St. Martinskirche, nicht von ungefähr "Juradom" genannt, ist empfehlenswert, denn dort ist eine sehenswerte Krippe ausgestellt. Hier ist die Szene zu sehen: Maria Heimsuchung, der Besuch der Gottesmutter bei ihrer Base Elisabeth.

Die Gastronomiebetriebe im historischen Stadtkern laden am 21. Dezember natürlich wieder zu echten fränkischen Schmankerln ein. tt





Wissenswertes

Die Stadt Weismain hält die nach dem heiligen Thomas benannte Veranstaltung genau an dessen Todestag im Jahre 72 n.Chr. ab. Thomas ist bekannt als ungläubiger Apostel, der Jesus als Schüler und Freund drei Jahre lang begleitete. Er glaubte erst an die Auferstehung seines Herrn, als er seine Finger in die Wundmale der Nägel und die Hand in Jesus' durchbohrte Seite legen konnte. In der katholischen, der orthodoxen und anglikanischen Kirche wird der Jünger Jesu als Heiliger und Märtyrer verehrt. Auch die evangelische Kirche erinnert an ihn. Thomas gilt in Europa als Schutzpatron der Bauleute und Zimmerer.