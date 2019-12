Stressfrei in die Blätzlazeit: Tipps und Tricks für die Weihnachtsbäckerei

Makronen, Vanillekipferl und Zimtsterne, Busserl und Ausstecherla: Juchu, es ist wieder Blätzlazeit! Schon die Kelten versüßten sich die dunkle Jahreszeit um die Wintersonnenwende herum mit rituellem Honiggebäck. Und das lange bevor Weihnachten gefeiert wurde.

Im Mittelalter wurden in den Klöstern Leckereien mit kostbaren Gewürzen gebacken und Kranken zur Stärkung gegeben - die ersten Lebkuchen. Nicht nur sie werden heute in Franken in den verschiedensten Varianten gebacken, auch sonst gibt es unzählige Plätzchen-Rezepte. Traditionelle, abgewandelte, aufwendige und schnell gemachte.

Allen, die nicht zu viel Zeit in der Weihnachtsbäckerei verbringen und rasch ein selbst gemachtes "Blätzla" naschen möchten, empfiehlt die Kronacherin Petra König ihre "Kinderplätzchen". "Die sind wirklich einfach zu machen, weil die Basis im Grunde ein klassischer Mürbeteig ist", erklärt sie.

Ganz so klassisch ist ihr Rezept (siehe unten) dann allerdings doch nicht. Eier, die ansonsten in so gut wie jeder Weihnachtsbäckerei zum Einsatz kommen, sind dort nämlich nicht aufgelistet. Weil sie jemandem Plätzchen backen wollte, der keine Ei-Produkte verträgt, machte sich die 66-Jährige einst auf die Suche - und wurde in einem alten Backbuch fündig.

Teig vorbereiten

Mit ebenso vorsichtigen wie kräftigen Bewegungen rollt sie mit dem Nudelholz den Teig auf der mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche gleichmäßig aus - bis er nur noch wenige Millimeter dünn ist. Fünf Minuten zuvor lagerte die Teigkugel noch im Kühlschrank. "Mindestens eine Stunde sollte der schon kühl stehen", sagt die Rentnerin. "Man kann den Teig aber auch gut morgens vorbereiten und dann zu einem späteren Zeitpunkt abbacken."

Doch nun wird dem kalten Teig erst einmal ordentlich eingeheizt. Bei 175 Grad Ober-/Unterhitze schiebt König die ausgestochenen Plätzchen in den Ofen. "Wenn ich mehrere Bleche backe, stelle ich auf Umluft um, bleibe aber mit der Temperatur gleich hoch." Wichtig sei, immer einen Blick auf das im Ofen langsam dunkler werdende Gebäck zu werfen. Denn allein auf die in den Rezepten angegebene Backzeit verlassen, dürfe man sich nicht.

Schnell vom Blech nehmen

Der Gesundheit zuliebe sollte der Ofen in der Weihnachtsbäckerei grundsätzlich nicht zu heiß eingestellt werden. Wenn kohlenhydratreiche Lebensmittel stark erhitzt werden, entsteht Acrylamid. Nicht nur beim Frittieren und Braten, sondern eben auch beim Backen.

Dem Bundeszentrum für Ernährung zufolge ist der Stoff mit hoher Wahrscheinlichkeit krebserregend. Seine Konzentration steigt bei einer Temperatur von 170 bis 180 Grad sprunghaft an. Deshalb sollte der Backofen maximal auf 180 Grad mit Umluft und 200 Grad ohne Umluft gestellt werden. Das reicht, damit die Plätzchen schön goldbraun werden. Weil sie auf dem heißen Blech nachbacken, sollten sie sofort heruntergenommen werden. Wichtig ist, dass sie gut auskühlen, bevor sie verpackt werden. Kommen sie noch warm in die Dose, würde sich Kondenswasser bilden. Auch die Dekoration muss vollständig getrocknet sein.

Mit Fingerspitzengefühl

Bei den Kinderplätzchen setzt Petra König auf Schokoladenkuvertüre und Zuckerguss. "Wenn nur Erwachsene die Plätzchen essen, kann man den Guss mit drei bis vier Löffeln Rotwein anrühren", sagt sie. "Ansonsten bekommt man diese rosa Farbe auch mit rotem Traubensaft hin." Mit einem breiten Backpinsel streicht die Rentnerin den rosa Guss vorsichtig auf die herzförmigen Plätzchen.