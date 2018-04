. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich in den letzten Jahren die Krippentouren während des Rhöner Krippenweges durch die Region. Ab Weihnachten, öffnen die Kirchen ihre Türen für Besichtigungen sehenswerter und einzigartiger Rhöner Krippen. Heimische Bildhauer haben hier wahre Kunstwerke geschaffen, die über die Region hinaus Begeisterung finden. Die Kulturagentur bietet seit 2007 zwei mögliche Touren an. Für den Rhöner Krippenweg 2015/16 wurde eine dritte Tour ausgearbeitet. So führt eine Krippentour durch die Rhön, eine zweite ins Grabfeld und eine dritte ins Saaletal. Start- und Endpunkt ist jeweils das Kloster Wechterswinkel.

Der interessierte Besucher kann auf diese Weise die Rhöner Krippenvielfalt in den Kirchen der Region

im Rahmen einer Krippen-Tour erleben. Die Krippen sind ab 23. Dezember aufgestellt und sind bis mindestens 8. Januar zu sehen. Die Kulturagentur bietet in diesem Jahr zwei geführte Bustouren an. Am Samstag, dem 2. Januar führt die erste Tour, die sogenannte "Rhön-Tour" vom Kloster Wechterswinkel (Zentralparkplatz) zur Besichtigung nach Bastheim, Ostheim, Oberfladungen und Bischofsheim zum Kreuzberg. Danach erfolgt die Rückkehr zum Kloster Wechterswinkel. Die Krippentour endet mit einer Führung durch die Sonderausstellung "König Nussknacker, so heiß" ich."

Am Sonntag, dem 3. Januar führt die zweite Tour ins Grabfeld. Die sogenannte "Grabfeld-Tour" startet am zentralen Parkplatz des Klosters und fährt zunächst nach Frickenhausen, Mellrichstadt, Oberstreu nach Bad Königshofen bis nach Trappstadt. Von dort geht es zurück nach Wechterswinkel. Auch hier endet die Besichtigungstour mit einer abschließenden Führung durch die diesjährige Sonderausstellung. Der Treffpunkt für beide Touren ist um 11 Uhr am zentralen Parkplatz vom Kloster Wechterswinkel. Mittagessen und Kaffee trinken sind eingeplant (Kosten hierfür sind nicht im Preis enthalten). Die Touren enden ca. gegen 16 Uhr. Die Krippentouren werden im Programmheft zum Rhöner Krippenweg ausführlich beschrieben. Eine Anmeldung zu den Touren ist unbedingt erforderlich unter Tel.: 09771/94675. Die Teilnehmergebühr beträgt 28 Euro. Anmeldeschluss ist Montag, der 28. Dezember. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 20 Personen. Das umfassende Programmheft zum "Rhöner Krippenweg 2015/16" liegt in Rathäusern von Städten und Gemeinden, in kulturellen und kirchlichen Einrichtungen, in Museen und Schulen, in den Filialen von Sparkasse, Geno- und VR-Bank, in den Touristinfos, im Kloster Wechterswinkel und in der Kulturagentur aus. Es ist unter www.rhoener-krippenweg.de abrufbar.