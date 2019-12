Neustadt wünscht Frohe Weihnachten

Gerade mal zwei Wochen ist es her, als das Neustadter Christkind zusammen mit dem Nikolaus nach alter Tradition die Weihnachtszeit eingeläutet hat - und nun steht schon wieder das Weihnachtsfest vor der Türe. Die Neustadter Geschäftsleute wünschen den Lesern schon heute ein frohes Fest.

Wer irgendwann einmal in seinem Leben in Neustadt gearbeitet oder gelebt hat, der wird nur positives über die Stadt zu berichten haben. Kein Wunder, denn kaum eine Stadt vergleichbarer Größe bietet eine solche Vielfalt - egal ob es um Freizeitmöglichkeiten geht, um Bildung oder auch nicht zuletzt bei den zahlreichen Geschäften und Firmen. Neustadt hat attraktive Stadtteile, ein ländlich geprägtes Leben mit allen Vorzügen der Stadt. In Neustadt lässt es sich leben, in Neustadt ist es schön - das ist mehr denn je ein harter Fakt über die Puppenstadt! Die zahlreichen Geschäfte im Einzelhandel, die Stadtwerke, Autohäuser, Restaurants, Handwerker und andere Läden haben erneut ein umfassendes Angebot auf die Beine gestellt. Es fehlt einfach an nichts!

Gesegnetes Weihnachtsfest

Die Geschäftsleute der Puppenstadt, die Mitglieder des Stadtrats und alle anderen Institutionen wünschen allen Lesern des Tageblatts auf diesem Weg ein gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest. Nehmen Sie die Gelegenheit wahr und genießen Sie die ruhigen Tage zusammen mit ihrer Familie und Ihren Freunden.

Tanken Sie Kraft für das kommende Jahr 2019 und feiern Sie den Jahresausklang gebührend. Schließlich stehen im neuen Jahr wieder neue Aufgaben an, da tut ein wenig Ruhe gut. Und wünschen Sie sich etwas beim Christkind - die Neustadter haben schließlich zu ihm eine ganz besonders enge Beziehung!