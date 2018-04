Friseurbetriebe wünschen frohe Weihnachten

Ein Schnitt - viele Styles: Die neuen Trendcuts punkten mit individueller Vielseitigkeit. Welcher Look ist der Look im Herbst/Winter 2015/16? Die Antwort ist einfach: Es gibt nicht nur einen, sondern eine ganze Vielzahl. Diese Saison dominieren raffinierte Schnitte mit ausgefeilten Techniken die Frisurenmode. Clevere Cuts, die variable Styles für jeden Anlass ermöglichen.

Volumen, üppige Wellen und toller Glanz zaubern Hollywood-Flair in die kühle Jahreszeit. Ob wie zufällig oder high-end-gestylt: Mit innovativen Farb- und Schnitt-Techniken werden individuelle Akzente gesetzt. Heute lieber glanzvoll oder eher rockig-schick? Diese Styles machen die Straße zum roten Teppich.

Ganz nach dem Motto "Perfekt unperfekt" begeistern auch die coolen Undone-Looks! Bewusst unfrisiert und lässig, mit aufgerissenen und akzentuierten Strukturen, mattem und zerwuschelten Styling. Diese Looks passen einfach immer. Understatement pur! Big, bigger, Glamour! Dank verschiedener Schneidetechniken und einzelnen ausgeslicten Partien entstehen wunderschön glänzende und geschlossene Wellen zum Träumen - ideal zarte und weibliche Züge. Anlässe für diesen Look? Gibt es in der Winterzeit "en masse". Einer Lockenpracht kann einfach niemand widerstehen. Ondulier- und Lockeneisen in verschiedenen Größen schaffen eine atemberaubende aber natürliche Lockenpracht, die herzförmig ins Dekolleté fällt.

Bei den Herren der Schöpfung ist aktuell der angesagte Look cooler als der Winter! Die Grundlage: längeres Haar kombiniert mit einem klassischen Schnitt. Die längeren Strähnen des Deckhaars werden ausgeslict und gezielt verschnitten. Der Scheitel wird diagonal gesetzt. Die Tolle und das matte Finish machen diesen Look zum absoluten Hingucker. Längeres Haar ist männlich, naturverbunden, stark. Mit anderen Worten: super sexy! Die leicht bewegten Locken fallen immer genau dahin, wo sie hingehören. Durch die locker nach hinten gelegte Tolle und dem matten Finish wird der Look richtig rockig und frech. Aussehen wie ein Filmstar! Die Konturen des Styles sind voll, aber sauber geschnitten. Die mittellangen Haare werden aus dem Gesicht gearbeitet - aber nicht zu tief, damit sie locker und leicht zur Seite fallen können. Die Ansätze werden dunkel, die Spitzen hell gepainted und anschließend mattierend getönt. Sehr männlich, sehr lässig und absolut ausgehfähig! ZV