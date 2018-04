Festlich statt frustrierend

Unerfüllte Wünsche, Stress in der Küche, Streit mit der Familie: Das Fest des Friedens wird oft zum Fest des Frusts. Deutsche geben zwar immer mehr Geld für Weihnachtsgeschenke aus - 2015 rechnet der Handelsverband Deutschland mit 460 Euro pro Kopf.

Doch lassen sich weihnachtliche Konflikte nur selten mit kostspieligen Präsenten bewältigen. Vielmehr sind es einfache Regeln, die dabei helfen, dass das Fest nicht zur psychischen Belastungsprobe wird. Nachfolgend zehn Tipps für einen harmonischen Heiligabend und entspannte Feiertage.



1. Senken Sie Ihre Erwartungen

In der Weihnachtszeit kann Vorfreude schnell in Stress umschlagen. Mediziner sprechen davon, dass positiver Eustress in negativen Distress übergeht. Die Ursachen dafür sind oft zu hohe Erwartungen.

Ein einmaliger Festtagsbraten, passende Geschenke, harmonische Gespräche - alles soll perfekt sein. Doch wer sich dermaßen unter Druck setzt und nur ein Weihnachten nach Wunsch zulässt, kann nur enttäuscht werden.



2. Sprechen Sie im Vorfeld mit Ihren Gästen

Gehen Sie offensiv mit Wünschen, Erwartungen und den Grenzen des Machbaren um. Sie können es nicht jedem recht machen.

Deshalb ist es umso wichtiger, vor dem Weihnachtsfest mit Ihren Gästen zu sprechen. Klären Sie, ob bestimmte Wünsche nicht vereinbar sind und suchen Sie vorab zusammen nach Lösungen.



3. Kochen Sie gemeinsam

Einem reich gedeckten Tisch geht viel Arbeit voraus. Damit das Kochen nicht zur Last wird, können Sie die Aufgaben aufteilen und das Weihnachtsessen miteinander zubereiten. So vermeiden Sie das Gefühl, in der Küche alleingelassen zu werden.



4. Bewusst trinken und essen

Weihnachtlichen Verlockungen sollte man in Maßen begegnen, um Reizbarkeit und Streitlust zu vermeiden. Gerade größere Mengen Alkohol lösen oft Familienstreitigkeiten bis hin zur Eskalation aus.

Setzen Sie sich im Vorfeld des Weihnachtsfestes bewusste Grenzen für den Konsum von Alkohol. Die gleiche Zurückhaltung ist auch beim Essen geboten, damit das übermäßige Festtagsessen nicht die nächste Gallenkolik verursacht.



5. Zeigen Sie Humor

Weihnachtliche Pannen kommen vor - auch bei der besten Planung. Man sollte humorvoll damit umgehen. Wenn man im Gespräch mit Gästen in ein Fettnäpfchen getreten oder den Text von "O Tannenbaum" vergessen hat: kein Problem. - lachen Sie darüber! Das setzt Endorphine frei und wirkt stresshemmend.



6. Lassen Sie sich nicht von Weihnachtswerbung blenden

Ob im Radio oder im Fernsehen: Heile-Welt-Weihnachtswerbung begegnet Ihnen fast im Minutentakt. Man sollte nicht den Fehler machen, sich mit der perfekten Werbewelt zu messen. Das eigene Bauchgefühl ist entscheidend. Erlaubt ist, was sich für Sie gut anfühlt.



7. Keine Weihnachtsrituale erzwingen wollen

Nicht jeder singt mit Hingabe oder liest gerne Weihnachtsgeschichten vor. Befinden sich Weihnachtsmuffel unter den Gästen, sollten man das akzeptieren und ihnen in solchen Situationen Freiheiten einräumen.



8. Rückzugsmöglichkeiten

Wer einfordert, dass die Familie die ganze Weihnachtszeit zusammen verbringt, erzeugt unnötigen Druck. Entspannungsübungen, eine kurze Auszeit im Gästezimmer, Hobbykeller oder beim Spaziergang kann die Stimmung auflockern und Streitigkeiten vorbeugen. Auch wenn sich der Nachwuchs abends noch mit Freunden treffen will, sollte das kein Grund für größere Spannungen sein.



9. Unnötige Provokationen vermeiden

Sollte es zu einem Streit kommen, ist es sinnvoll, ihn bewusst zu verschieben und nicht weiter anzuheizen. Heiligabend ist nicht die richtige Zeit für Grundsatzdiskussionen oder das Austragen alter Konflikte.



10. Hören Sie in sich hinein

Trotz der guten Vorhaben kann es immer wieder zu Situationen kommen, die die eigene Belastungsgrenzen übersteigen. Wer unter weihnachtlichem Gemütsstress leidet, sollte sich bewusst mit sich selbst auseinandersetzen. Fragen wie "Wie geht es mir?" oder "Wie verhalte ich mich gegenüber anderen?" können ein erster Schritt sein, um einer Krise positive Aspekte abzugewinnen.