Ein Wunschbaum zu Weihnachten

In der Weihnachtszeit sind sie ein alltäglicher Anblick: Opulent geschmückt, mit Lichterketten oder ganz minimalistisch. Die Rede ist von den Weihnachtsbäumen. Doch einige sind etwas ganz besonderes, denn an Ihnen hängen die Weihnachtswünsche von Menschen, die sich diese selbst nicht erfüllen können. Wer ihnen am Heiligabend ein Freude machen möchte, pflückt eines der bunten Kärtchen vom Baum, besorgt den abgedruckten Wunsch, packt alles ein, klebt das Kärtchen oben drauf und gibt sein Geschenk bei den Organisatoren der Aktion - den evangelischen und katholischen Hochschulgemeinden (ESG und KHG) in Zusammenarbeit mit der Universität Bamberg - ab. Seit zehn Jahren gibt es das Projekt mit den Weihnachtsbäumen, die mit ihrem bunten Schmuck die Aufmerksamkeit erregen. Zu finden sind sie vor und in den diversen Universitätseinrichtungen, aber auch in der Erlöserkirche.

Die Idee für die Geschenkbäume stammt aus England. Den ehemaligen evangelischen Hochschulseelsorgern Martin und Jutta Müller-Schnurr gefiel sie so gut, dass sie das Projekt gemeinsam mit der KHG in Bamberg ins Leben riefen. Zu Beginn startete die Aktion mit 6 Bäumen und 250 Geschenken.

Inzwischen sind es zehn Bäume und in den Räumen der Organisatoren sammeln sich bis zu 1000 Päckchen. Die Wünsche stammen von verschiedenen gemeinnützigen Einrichtungen, denn diese wissen, woran es den Menschen fehlt und worüber sie sich freuen. Vom Fußball über Kleidungsstücke bis hin zu simplen Hygieneartikeln ist alles dabei. In der Regel liegen die Kosten zwischen einem und unter zehn Euro. So kann jeder auch mit kleinem Aufwand Personen in schwierigen Lebenssituationen eine große Freude machen. Unterstützt werden unter anderem die Flüchtlingshilfe "freund statt fremd", das Frauenhaus SkF Bamberg e.V., die städtische Obdachlosenhilfe Bamberg und der integrative Familientreffpunkt "Löwenzahn".

Doch nicht nur lokale Projekte werden bedacht; die Geschenkbäume helfen auch international. In diesem Jahr dürfen sich Waisenkinder in Zimbabwe freuen. Spenden zwischen 5 und 50 Euro fließen in ein Projekt zur Bildung von Zukunftschancen für sie, das vom Bamberger Verein "Nhindiwa OVCs e.V." finanziert wird. Das Geld wird für Schulmaterial, Futter für die Hühnerzucht oder Trainingseinheiten für Bauern im Anbau und in der Vermarktung verwendet. Für die getätigte Spende erhält man einen Spendengutschein, der sich unter den eigenen Baum legen lässt.

Raphael Quandt, Hochschulseelsorger der evangelischen Hochschulgemeinde, weiß um den Aufwand, den das Projekt verursacht und der hauptsächlich ehrenamtlich gestemmt wird, aber auch um die Sorgfalt, mit der die Menschen sich ihr Kärtchen aussuchen: "Es wird bewusst ausgesucht und von Herzen geschenkt. Die Pakete werden nicht einfach abgegeben, sondern liebevoll verpackt und oft mit einem Gruß versehen. Die Geschenke gehen an Menschen, die den Bezug zu Weihnachten vielleicht vor Jahren verloren haben und nun wieder eine Bescherung erleben können."