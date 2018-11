Brauchst du noch Ideen für Weihnachtsgeschenke?

Wer kennt es nicht? Weihnachten steht kurz bevor, aber man hatte einfach noch nicht die Zeit oder die Nerven, sich Gedanken um die passenden Geschenke für seine Liebsten zu machen. Grund genug, dieses Jahr etwas früher damit anzufangen, oder?

Wir haben hier einige Tipps und Anreize rund um das Thema Weihnachtsgeschenke für dich zusammengestellt:

Eine kleine Aufmerksamkeit:

Meist zählt ja nicht der Wert eines Geschenkes, sondern die Geste an sich. Wenn man also weiß, dass jemand beispielsweise gerne Blumen mag, wird ein schöner Weihnachtsstern sofort zum perfekten Geschenk. Durch diese Überlegungen kann man auch mit wenig Geld- und Zeitaufwand jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Etwas aus der Heimat:

Gerade regionale Geschenke haben ihren besonderen Flair. Ob einen Bierkrug für Bierliebhaber aus der Lieblingsbrauerei oder ein Kochbuch mit den besten Rezepten aus Franken für den Hobbykoch – solche Weihnachtsgeschenke kommen immer gut an. Eine ganz andere Idee sind regionale Nachrichten aus der Heimat. Durch dieses etwas außergewöhnliche Geschenk ist man immer bestens informiert, was in seinem Heimatort und der Welt passiert. Ein Abonnement der regionalen Tageszeitung ist für Jung und Alt mal ein Geschenk der etwas anderen Art.

Ein Gutschein:

Viele werden sich denken „das ist mir viel zu unpersönlich.“ Das stimmt, wirklich persönlich ist das nicht. Allerdings kann man einen solchen Gutschein personalisieren, indem man ihn vom Lieblingsrestaurant oder Lieblingsgeschäft des Beschenkten besorgt. Da die Person dort wahrscheinlich sowieso in nächster Zeit hingehen würde, kann man den Besuch auf diese Weise etwas finanzieren. Das lässt sich natürlich auch um einen gemeinsamen Restaurantbesuch oder eine Shopping-Tour aufstocken.

Ein selbstgemachtes Geschenk:

Wie wäre es zum Beispiel mit einer selbstgemachten Badekugel oder einem Fotobuch? Ein solches Geschenk lässt sich meist schon mit wenig Budget besorgen. Der Zeitaufwand ist hierbei natürlich etwas höher, dafür weiß die Person aber sicherlich zu schätzen, dass es von Herzen kommt.

Deine Zeit:

So banal es klingen mag, oftmals ist gemeinsame Zeit eines der schönsten Geschenke! Um dieses Jahr einmal Zeit zu verschenken, könntest du ein schönes Konzert oder Theaterstück für euch aussuchen. Außerdem kann auch die Einladung zum selbstgekochten Essen oder einem Spieleabend für Leuchten in den Augen sorgen.