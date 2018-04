Auch Engel wechseln ihre Kleider

Für viele Menschen prägen Werke der erzgebirgischen Kunsthandwerker die Weihnachtszeit: Spanbäume, Nussknacker, Räuchermännchen, Pyramiden. Vor allem aber die beiden bekanntesten Figuren stehen für das traditionelle Kunsthandwerk: Engel und Bergmann, die Lichter tragen. Auf der Ausstellung "Designers" Open", die Ende Oktober in den Räumen der Leipziger Messe stattfand, wurde der Leuchterengel in ganz neuem Gewand vorgestellt und dessen Schöpferin mit einem Preis ausgezeichnet.



"Des Königs neue Kleider" hieß der Wettbewerb, den die Dregeno Seiffen eG (Genossenschaft der Drechsler, Bildhauer, Holz- und Spielwarenhersteller) in Zusammenarbeit mit der "Designers" Open" im Sommer dieses Jahres erstmalig ausgelobt hatte. Junge Designer waren aufgefordert, wahlweise Nussknacker, Räuchermann oder Engel ein neues, zeitgemäßes Äußeres zu geben. Zur Prämierung zugelassen waren am Ende sechs Entwürfe, die auf dem Messestand auf der "Designers" Open" zu sehen waren -interessanterweise hatten sich alle teilnehmenden Entwerfer für den Engel entschieden.



Gewonnen hat den Wettbewerb die 20-jährige Tiffany Maul aus Plauen, die seit 2014 Textilkunst und Textildesign an der Westsächsischen Hochschule Zwickau/Schneeberg studiert. Eigentlich scheint ihre Inspirationsquelle ganz naheliegend, denn in dem preisgekrönten Entwurf schmückt sie den beliebten Engel mit einem Textilerzeugnis, das man sofort mit ihrem Heimatort in Verbindung bringt, nämlich mit Plauener Spitze. In deren Anordnung auf dem Körper des Engels und in den Farben, die sie in den drei Varianten ihres Entwurfs verwendet, wirkt die traditionelle Weihnachtsfigur klassisch und doch ganz neu. Durch die besondere Textur trete, so hieß es in der Begründung der Jury aus Kunsthandwerkern und Vermarktungsprofis erzgebirgischer Holzkunst zur Preisverleihung, "eine völlig neue Anmutung und Eleganz der Figur zutage".



Zwei wesentliche Kriterien sprachen aus Sicht der Juroren eindeutig für diese Idee. Zum einen sei die Herstellung von Spitze ein traditionelles, regional verwurzeltes Handwerk; mit der Erzgebirgskunst habe sie gemeinsam, dass die Produktionsprozesse beider Handwerke stark von industriellen Verfahren durchsetzt seien. Dennoch sei die Spitze nach wie vor ein Luxusgut und "Handmade in Germany", was ebenso für die erzgebirgische Holzkunst gelte. Der zweite Gesichtspunkt ist, dass der Entwurf durch den Brückenschlag der beiden traditionellen regionalen Handwerke auch Anklang beim Publikum zu finden verspricht. Die junge Designerin bekam daher für ihre erfolgreiche Wettbewerbsarbeit nicht nur den "Goldenen Nussknacker" verliehen, sondern auch das Angebot eines Lizenzvertrags für die Vermarktung ihres Entwurfs.



Hintergrund zur Auslobung des Wettbewerbs, der im kommenden Jahr wieder stattfinden soll, ist, dass die Dregeno den Kontakt zwischen Kunsthandwerkern und Designern fördern möchte. "Wir möchten damit junge Gestalter für unsere Branche interessieren und bei unseren Mitgliedsunternehmen die Hemmschwelle abbauen, mit Designern zu arbeiten", sagt Juliane Kröner, Vorstandsvorsitzende der Dregeno. In der Genossenschaft, 1919 als "Wirtschaftsverband der Holz- und Spielwarenverfertiger" gegründet, um die Armut der Seiffener Handwerker nach dem Ersten Weltkrieg zu lindern, und 1949 in eine Genossenschaft umgewandelt, sind heute rund 140 lokale Unternehmen des Kunsthandwerks organisiert. Vom "unbefangenen Blick von außen" junger Designer auf die traditionellen Gestaltungsformen und -techniken versprechen die Veranstalter des Wettbewerbs sich eine Bereicherung des heimischen Handwerks. So werden der Engel und seine hölzernen Kollegen vielleicht noch öfter ihr maßgeschneidertes Gewand wechseln. Und wer weiß: Vielleicht wird ja auch der Engel "Couture" von Tiffany Maul irgendwann ein Weihnachtsklassiker... Foto: Christian Dijkstal