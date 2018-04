Adventszauber in der Region (4)

"Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür." Wer kennt es nicht, das klassische Adventsgedicht schlechthin. Gesprochen oder gesungen stellt es einen schönen Brauch dar, der vor allem in Familien mit kleineren Kindern häufig ausgeübt wird. Wann der Vers entstanden ist, ist übrigens nicht bekannt. Er wurde mündlich überliefert und ist ungefähr ab Mitte 1960 schriftlich nachweisbar. Diesen Sonntag dürfen wir bereits den 4. Advent besingen, eine knappe Woche später folgen auch schon die Weihnachtslieder.



Der Spitzenreiter der Deutschen ist seit vielen Jahren "Stille Nacht, heilige Nacht". An Heiligabend 1818 wurde das Lied erstmals in Oberndorf bei Salzburg von Organist und Dorfschullehrer Franz Xaver Gruber und Hilfspfarrer Joseph Mohr aufgeführt. Ein Orgelbaumeister aus Fügen (Zillertal) soll das Werk weiterverbreitet haben, von da an nahm eine Kettenreaktion ihren Lauf. "Stille Nacht, heilige Nacht" ist weltweit bekannt, auf Englisch heißt es "Silent night", auf Spanisch "Noche de paz" und die Franzosen singen "Douce nuit, sainte nuit". Heute erinnert die Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf an die Entstehung und lockt gerade während der Adventszeit viele Touristen in den Ort. Die Originalfassung enthält sechs Strophen, heutzutage werden aber nur die erste, zweite und sechste gesungen.



Ein weiteres beliebtes Weihnachtslied ist "Leise rieselt der Schnee". Der evangelische Pfarrer Eduard Ebel dichtete den Text im Jahre 1895 in Graudenz, die Herkunft der Melodie kann allerdings nicht eindeutig zugeordnet werden. Er selbst bezeichnete das Lied als Kinderlied, allerdings verknüpft die vierte Zeile jeder Strophe "Freue Dich, Christkind kommt bald!" den Text unweigerlich mit Weihnachten und spiegelt die Erwartungen in der Vorweihnachtsstimmung.



In der Adventszeit finden in der Region oftmals Konzerte statt, bei denen Chöre und andere Ensembles die Klassiker auf verschiedene Weisen interpretieren. Ein Besuch lohnt sich, denn diese Lieder kann man meist nur einmal im Jahr hören und genießen.