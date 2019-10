Die Adventszeit ist geprägt von Gemütlichkeit, Familienzeit und einer Menge Süßigkeiten. Letzteres kommt vor allem durch die Adventskalender, die einen durch den Dezember begleiten und jeden Tag eine neue Überraschung für einen bereithalten.

Kaufempfehlung: Das sind die schönsten Adventskalender für Kinder und Erwachsene

Oft ist ein selbstgebastelter Adventskalender ein schönes und persönliches Geschenk. Wer selber einen Kalender basteln möchte, braucht jedoch viel Zeit, Geduld und Ideen. Hier haben wir 7 tolle Ideen für einen selbst gebastelten Adventskalender gesammelt.

Für alle, die nicht basteln wollen oder können, haben wir hier die Top 5 der schönsten und spannendsten Kalender für Kinder und Erwachsene zusammengetragen, die im Handel erhältlich sind.

Top 5: Die tollsten Adventskalender für Kinder

So sehr sich Kinder auch über Süßigkeiten freuen - selbst Schokolade kann von Spielzeug noch getoppt werden. Mit diesen fünf Adventskalendern können Sie Ihren Kindern strahlende Augen bereiten:

1. Hot Wheels FYN46 2019

Der Hot Wheels Adventskalender 2019 ist mit acht Motivfahrzeugen und 16 Zubehörteilen reichlich ausgestattet. Zusätzlich kommt er mit einer Spielmatte daher, auf der die Kinder mit den neuen Autos gleich loslegen können. Die Altersempfehlung liegt bei drei Jahren und mit im Schnitt 19,99 Euro liegt der Kalender auch preislich im grünen Bereich.

2. Paw Patrol

Auch die beliebte Kinderserie hat 2019 wieder einen tollen Adventskalender zu bieten. Hinter jeder der 24 Türen befindet sich ein kleines Sammelstück von Paw Patrol im festlichen Weihnachtslook. Neben den Stars der Serie findet sich auch eine Vielzahl von Accessoires hinter den Türchen. Die Figuren können nach und nach auf der winterlichen Landschaft des Innenteils des Kalenders verteilt werden und ergeben so ein tolles Spielset. Auch hier liegt die Altersempfehlung bei drei Jahren und der Kalender liegt preislich bei 29,99 Euro.

3. Playmobil

Unter die Kategorie "Altbewährtes" fallen definitiv die Playmobil-Adventskalender. Sie kommen in allen möglichen Variationen daher. Von Bauernhofthemen über Polizeieinsätze oder Weihnachtsbälle ist für jeden Geschmack etwas dabei. Aber aufgepasst: Die Altersempfehlung wechselt zwischen vier und acht Jahren. Der Großteil der Kalender kostet zwischen 17 Euro und 25 Euro.

4. Bibi und Tina

Mit einem Picknick-Thema und vielen verschiedenen Figuren passend zum Thema überzeugt der Bibi und Tina Adventskalender. Nicht nur die zwei Hauptfiguren und ihre Pferde, sondern auch andere Tierchen und Pferdezubehör, sind im Kalender enthalten. Die Altersempfehlung liegt bei drei Jahren. 2019 kostet der Kalender 23,99 Euro.

5. Lego

Viele verschiedene Themen bietet auch der Spielzeug-Riese Lego. Adventskalender in allen möglichen Bereichen sind in den Läden erhältlich. Ihr Kind mag Harry Potter? Für Sie ist gesorgt. Doch lieber Star Wars? Auch kein Problem. Die Altersempfehlung liegt zwischen fünf und sieben Jahren. Preislich liegen die Kalender zwischen 19,99 Euro und 24,99 Euro.

Top 5: Die tollsten Adventskalender für Frauen und Männer

Doch nicht nur Kinder haben in der Adventszeit Überraschungen verdient. Auch die Erwachsenen und Eltern können sich gegenseitig etwas gönnen. Mit diesen fünf Adventskalendern können Sie sich selbst, Ihrem Partner oder Ihren Freunden eine Freude bereiten:

1. Amorelie

Der Amorelie Adventskalender sorgt 2019 für Sie und Ihren Partner für schöne Stunden während der kalten Jahreszeit. Wenn Sie sich nach Abwechslung in Ihrem Liebesleben sehnen, dann ist der Kalender eine perfekte Investition. Zu entdecken gibt es 24 Überraschungen von verschiedensten Top-Marken. Zusätzlich zu den Toys wird eine kostenlose Ratgeber-App angeboten, mit der auch die letzten Fragen aus dem Weg geräumt werden. Mit 112,90 Euro liegt der Preis des Kalenders allerdings im höheren Bereich.

2. My Muesli 2 Go

Ein ordentliches Frühstück ist gerade in der stressigen Vorweihnachtszeit wichtig. Wer also gerne ein leckeres Müsli am Morgen genießt und dafür nicht extra fünf verschiedene große Packungen kaufen möchte, für den wäre der "My Muesli 2 Go"-Adventskalender eine gute Wahl. Er enthält das beliebte Bio-Müsli 24 Mal in praktischen 85 Gramm-Bechern und lässt sich dadurch auch fix unterwegs auslöffeln. Preislich liegt der Kalender mit 64,90 Euro im Mittelfeld der Erwachsenenrubrik.

3. Rituals

Für entspannte Stunden kann auch der Adventskalender von Rituals sorgen. Mit 24 luxuriösen Beauty-Produkten werden Sie daran erinnert, alle Aufgaben einmal links liegenzulassen und dreimal tief durchzuatmen. Der Kalender im Weihnachtsbaum-Design ist für 59,90 Euro zu haben.

4. Yankee Candle

Der Yankee Candle Adventskalender würde bei Ihnen zuhause den ganzen Dezember über für einen tollen Duft sorgen. Mit 12 Duft-Votivkerzen (Brenndauer bis zu 15 Stunden) und 12 Teelichtern (Brenndauer bis zu sechs Stunden) hat der Kalender einiges zu bieten. Die verschiedenen Düfte reichen von eher herben Noten wie "knisterndes Lagerfeuer" bis zu weicheren Düften wie "Zimtstangen". Mit 37,45 Euro ist das Kalender ein wahres Schnäppchen.

5. NYX

"Love, Lust, Disco" nennt sich der Adventskalender der Kosmetik-Marke 2019. Sie reicht nicht nur bis zum 24. Dezember, sondern hält bis zum 31. Dezember Überraschungen bereit. Der Adventskalender ist befüllt mit tollen NYX Kosmetik-Produkten und Minis und würde jeden Tag für einen perfekten Look sorgen. Preislich liegt der Kalender 2019 bei 109,90 Euro.

