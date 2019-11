Draußen wird es kalt, drinnen hingegen richtig gemütlich. Sanftes Kerzenlicht und glitzernde Lichterketten strahlen eine idyllische Wärme aus, hier und da duftet es nach Tannenzweigen und frisch gebackenen Plätzchen. Die Adventszeit steht vor der Tür und verspricht eine herzerwärmende weihnachtliche Stimmung. Für viele ist es ist einfach die schönste Zeit im Jahr, in der man zu sich kommt, innehält und einfach genießen kann.

Thema Natürlichkeit

In diesem Jahr dreht sich alles rund um das Thema Natürlichkeit. Dementsprechend spielen nicht nur warme Farben wie Beige, Braun und Cremeweiß eine wichtige Rolle, sondern auch natürliche Materialien, wie Holz, Eicheln und Blätter.

Ganz nach dem Motto "Weniger ist mehr" ist auch die Deko in diesem Jahr naturbelassener, weniger verschnörkelt und herrlich dezent. Man verlässt sich ganz auf die Schönheit der Natur. Ein Hauch von Glamour darf bei aller Naturnähe natürlich trotzdem nicht fehlen. Da kommen die angesagten Metallic-Töne ins Spiel. Glänzendes Silber, Kupfer und Gold liegen hoch im Kurs und sorgen für echte Festtagsstimmung. Wer so gar keine Lust auf Zurückhaltung hat, der kann zu einem anderen angesagten Trend greifen. Leuchtende Neonfarben sind nämlich ein echter Geheimtipp für das Jahr 2019. Helles Pink, Grün und Gelb erleuchten Weihnachtsbäume und Co. Ebenfalls sehr farbenfroh präsentiert sich die pastellfarbene Weihnachtsdeko. Kühles Eisblau, zartes Apricot und helles Mintgrün gehören nämlich auch zu den Trendfarben 2019. Bei solch zart hellblauen Farben muss man doch direkt an Schneeflocken und Eislandschaften denken.

Eintauchen und genießen

Die Vorweihnachtszeit ohne Adventskranz? Undenkbar! Das Entscheidende an der schönen Weihnachtsstimmung ist vor allem die Dekoration. In der kalten Winterzeit sehnt der Mensch sich nach Licht, Wärme und schönen Dingen, die das Herz erfreuen. Rechtzeitig vor dem ersten Advent laden die Gärtnereien und Blumengeschäfte im Landkreis zur Adventsausstellung ein. Die neuesten Dekoideen und Trends für die Winterzeit werden vorgestellt und was nun in der Adventszeit 2019 "in" ist. Besucher können sich inspirieren und überraschen lassen: Zahlreiche Geschäfte zeigen die neuesten Trends und traditionelle Adventsfloristik!

Es ist eine Ausstellung zum Eintauchen, Genießen, Entdecken und sich auf die geruhsame Weihnachtszeit einzustimmen.