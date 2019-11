Adventsausstellung im Haßbergekreis

Die Vorweihnachtszeit ohne Adventskranz? Undenkbar! In der kalten Winterzeit sehnt der Mensch sich nach Licht, Wärme und schönen Dingen, die das Herz erfreuen. Rechtzeitig vor dem ersten Advent laden die Gärtnereien und Blumengeschäfte im Landkreis zur Adventsausstellung ein.

Die neuesten Dekoideen und Trends für die Winterzeit werden vorgestellt und was nun in der Adventszeit 2018 "in" ist.

Lassen Sie sich inspirieren und überraschen: Wir zeigen Ihnen die neuesten Trends und traditionelle Adventsfloristik!