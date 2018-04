Weihnachtsmarkt Münnerstadt

Die Vorweihnachtszeit ist eine ganz besondere Zeit, nicht nur wegen der Vorfreude auf Weihnachten. Vor allem in Münnerstadt und seinen Stadtteilen gibt es seit Jahren ein großes Programm, das für Jung und Alt eine ganze Menge zu bieten hat.



Zahlreiche Veranstaltungen am 1. Advent

Eine der besucherträchtigsten Veranstaltungen im Jahr in Münnerstadt ist der Weihnachtsmarkt des Altstadtvereins "Weihnachten im Schloss" am ersten Advent mit rund 40 Ausstellern im Deutschordensschloss und Heimatspielhaus. Bürgermeister Helmut Blank eröffnet gemeinsam mit dem Mürschter Engelchen und dem Kinder- und Jugendchor der Liedertafel den Markt am Samstag, 26. November, um 13.30 Uhr. Die Marktstände haben am 26. November von 13 bis 21 Uhr geöffnet, am 27. November von 10 bis 18 Uhr.

Natürlich bietet der Altstadtverein wieder ein großes Rahmenprogramm. Für Kinder wird jede Menge geboten: Der Nikolaus kommt zu Besuch, das Himmelspostamt hat geöffnet, am Samstag gibt es ab 18.30 Uhr einen Taschenlampen-Umzug durch die Stadt. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt, vor allem dank der Hilfe der Heimatspieler, Kolping/Elferrat und des KTC. Auch das musikalische Programm kann sich sehen lassen. So spielen die Stadtkapelle, die Trachtenkapelle Burghausen, Gruppen der städtischen Musikschule sowie die Band "Bruderherz" (Samstag, 16 Uhr), die überregional bekannte Bad Neustädter Gruppe "Lucky's Good Stuff" (Samstag, 19.30 Uhr) sowie die Irish-Folk-Band "Whistling to the bird" (Sonntag, 15 Uhr). Gerade die Konzerte sind etwas Besonderes, zu dieser Jahreszeit mit Sicherheit die einzigen Open-Air-Veranstaltungen auf der Bühne im Schlosshof in weitem Umkreis.

Außerdem kann man die Ausstellung "Funkelnde Zierde", Weihnachtsschmuck aus der Sammlung Helmut Weiß, im Henneberg-Museum besichtigen. Der Eintritt ist frei.



Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag, 27. November, gibt es zusätzlich zu "Weihnachten im Schloss" noch den städtischen Markt rund um das Rathaus sowie einen verkaufsoffenen Sonntag in den Münnerstädter Geschäften, wo man gemütlich bummeln kann und in vielen Geschäften mit Glühwein, Punsch und Plätzchen verwöhnt wird. Auch die Mürschter Flohmarktkultur ist am ersten Advent wieder aktiv: Der Benefiz-Flohmarkt des Heimatspielhauses ist ebenso geöffnet wie der Charity-Laden für das Tierheim Wannigsmühle und der Mürschter Trödelmarkt in der Kelterhalle. Weihnachtliche Augenblicke gibt es am Sonntag ab 13 Uhr im Juliusspital.

Auch in den weiteren Advents-Wochen gibt es in Münnerstadt ein vielfältiges Programm. Die Münnerstädter Litera(n)ten mit Bärbel Fürst, Jens Müller-Rastede und Bernt Sieg veranstalten ihre Weihnachts-Lesung an Nikolaus, 6. Dezember, um 19.30 Uhr im Keller des Bayerischen Hofs in Münnerstadt. Außerdem lohnt sich am Samstag, 10. Dezember, ein Besuch in Großwenkheim bei den 6. Großwenkheimer Sternstunden rund um die Kirche mit Weihnachtsmarkt und Christbaumverkauf sowie Besuch des Nikolaus.



Konzert in der Stadtpfarrkirche

Am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, lädt der Münnerstädter Regionalkantor Peter Rottmann zum Konzert in der katholischen Stadtpfarrkirche in Münnerstadt. Ab 17 Uhr werden weihnachtliche Chorwerke und Arien von Bach, Händel oder Vivaldi gegeben, Mitwirkende sind das Ensemble Vokal Münnerstadt, das südthüringische Kammerorchester, das Trompetenensemble Rüdiger Schemm sowie Sopranistin Radka Loudova-Remmler. Karten gibt es im Vorverkauf bei Schmuck und Uhren Dieterich in Münnerstadt, Tel.: 09733/3227.

Der Gewerbeverein Kaufhaus Mürscht e.V. veranstaltet in der gesamten Adventszeit ein Märchen-Ratespiel in den Münnerstädter Geschäften mit attraktiven Preisen. Verlost werden MünnerCards im Gesamtwert von 300 Euro. Am Samstag, 17. Dezember, ist ab 11 Uhr die Ziehung der Gewinner am Rathaus, dazu spielt eine Gruppe der städtischen Musikschule und die Geschäfte haben bis 16 Uhr geöffnet. www.altstadtverein.de