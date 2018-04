Shopping in den Theatergassen

"Weihnachtsshopping in den Theatergassen" bietet die Interessengemeinschaft Theatergassen in ihrer Einkaufspassage an. Mehr als 20 zumeist inhabergeführte Geschäfte laden zu einem entspannten Einkauf mit persönlicher Beratung ein.

"Die Winter sind gezählt, bis der Eingang Lange Straße/Theatergassen im neuen Glanz erstrahlt und somit einen attraktiven Zugang zu den Theatergassen bietet", hofft die IG Theatergassen. In diesem Jahr lädt die IG Theatergassen bereits im Durchgang mit einem hübsch geschmückten Weihnachtsbaum zum Bummeln und Einkaufen in die Theatergassen ein.

Mit dabei sind auch wieder die allseits beliebten 20 Nikoläuse. Eingerahmt mit Tannenzweigen ergibt sich eine besonders schöne weihnachtliche Atmosphäre. Anheimelnd wirkt der Platz mit dem Stoffstudio, Confetti und Schell Moden, der noch mit Weihnachtsbäumen geschmückt wurde.



Bald durchgängiges Einkaufsparadies

In den Theatergassen bleiben keine Wünsche offen. Die IG-Mitglieder freuen sich schon jetzt darauf, wenn in einem guten Jahr das Quartier an der Stadtmauer fertiggestellt sein wird. Mit dem Quartier an der Stadtmauer, der Langen Straße und den Theatergassen wird dann den Besuchern und Kunden ein durchgängiges Einkaufsparadies geboten.

Das Angebot in den Theatergassen ist riesig: Es reicht von stylishen Frisuren, italienischen Schuhen, tollen Outfits für die ganze Familie, alles für ein sauberes Zuhause oder der Möglichkeit, das traute Heim mit Stoffen, Antikem oder Blumen schmücken zu können. Darüber hinaus kann man sich über Finanzen oder Immobilien beraten lassen, Reisen buchen oder als Gast in Bamberg im nahen Hotel übernachten und sich danach bei einer Massage zu entspannen. Zum Weihnachtsshopping auf den Spuren des Nikolaus laden ein: Antikes in den Theatergassen, Basel Reisen, Boutique Confetti, Bürsten Nickles, Dorsch & Kollegen, Germis Frisöre, Hörstudio Elke Lange, Hotel ibis Bamberg Altstadt, Koy Thai Massage, Lollibel Kindermoden Outlet, Immobilien Dorn, MV-Gastronomie, ProduktionsAtelier und Werbeagentur, Schell Moden, Schuh Wegner, Stoffstudio und Kurzwaren, TOP finanz Immobilien und Faszination Familienforschung.