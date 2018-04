Lange Einkaufssamstage in Bad Staffelstein

Die Bahnhofstraße in Bad Staffelstein zählt mit Recht zur schönsten Flaniermeile der Badstadt. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit hat sich die Straße festlich herausgeputzt und erstrahlt im stimmungsvollen Glanz der Weihnachtsbeleuchtung. Zur festlichen Stimmung tragen auch die hell erleuchteten und liebevoll geschmückten Schaufensterauslagen bei.

Vor beinahe jedem Geschäft lädt ein Weihnachtsbaum zum Eintreten ein. Damit Einkaufen in den letzten Tagen vor Weihnachten nicht in Stress ausartet, haben die Geschäfte in der oberen Bahnhofstraße am dritten und vierten Adventssamstag durchgehend von 9 bis 16 Uhr geöffnet.



Zum dritten Mal

Den Service bieten die Einzelhändler ihren Kunden bereits zum dritten Mal an.

Am 10. und 17. Dezember haben die Kunden die Möglichkeit, in einen gutsortierten und serviceorientierten Fachhandel ihre Besorgungen zu erledigen. Gerade in den letzten Tagen vor dem Fest gibt es viel zu bedenken. Die Einkäufe müssen gemacht werden, das Haus oder die Wohnung will festlich geschmückt sein, Besuche wollen getätigt werden, das Weihnachtsmenü will bedacht werden und vieles mehr. Bei den verlängerten Öffnungszeiten in der Bahnhofsstraße kann der Einkaufssamstag vielleicht mit einem entspannten Frühstück beginnen und mit dem Nachmittagscafé enden.

Vielleicht fehlt noch ein Teil für die Weihnachtskrippe oder soll es gar eine neue sein? Die Schnitzstube Simeoni führt eine große Auswahl hochwertiger Weihnachtskrippen und Zubehör.



Kompetente Beratung

Hochwertige Geschenke wie Uhren und Schmuck wollen mit Bedacht ausgewählt werden. Kompetente Beratung und eine große Auswahl bietet Lohlein Uhren und Schmuck. Bei Zeitlosschön finden sich nicht nur schöne Geschenkideen, sondern auch alles, was Weihnachten noch schöner macht. Um sich davon zu überzeugen, genügt schon ein Blick durch das hell erleuchtete Schaufenster. Auch beim Tabakladen Lieb und Eurasia lohnt es sich einmal näher hinzuschauen. Die Zeit zwischen den Jahren galt im alten Volksglauben als eine besondere Zeit.

Tage, die bewusst wahrgenommen wurden, die auch heute wieder zunehmend Beachtung finden. Deshalb hält das Team von Eurasia neben passendem Räucherwerk auch weitere Utensilien bereit, um diese besondere Zeit entsprechend zu zelebrieren. Ausgesuchte Textilien machen jedes Weihnachtsfest noch schöner. Eine geschmackvolle Auswahl davon bietet Heinlein Raumausstattung.



Interessant für Berufstätige

Bei Fabian Schlund und seiner Kappenschmiede sollte jeder vorbeischauen, der eine individuelle Kopfbedeckung schätzt oder sie verschenken will. Die verlängerten Öffnungszeiten dürften auch für Berufstätige interessant sein, denen unter der Woche kaum Zeit zum Shoppen bleibt. gst