Kulinarischer Winterzauber

Nach dem vorweihnachtlichen Stress ist es Zeit, sich etwas zu gönnen - gehen Sie Essen, genießen Sie! Die Feiertage an Weihnachten und zum Jahreswechsel - endlich hat man mal Zeit für sich und seine Lieben. Im Alltag hat oft jeder sein eigenes Programm, seinen eigenen Rhythmus. Beruf, Schule oder Kindergarten und viele Termine lassen meist keinen Raum für Gemeinschaft. Gemeinsame Mahlzeiten sind selten, schnelle Snacks zwischendurch fast schon die Regel. Darunter leidet nicht nur die Esskultur.

Die bevorstehenden Feiertage sind da ein willkommener Anlass, sich zu verwöhnen und sich Zeit zu nehmen für gutes Essen und gute Gespräche. Umso mehr lässt sich das genießen, wenn man sich nicht selbst in die Küche stellen muss.

Warum also nicht wieder einmal Essen gehen? Die heimische Gastronomie erwartet Sie mit ansprechender Atmosphäre, reichhaltiger Speisekarte und gutem Service.



Bestechender Service

Statt aufwendiger Planung und Einkaufsstress genügt ein Anruf. Quasi direkt vor der Haustür finden Sie hier in Stadt und Landkreis Coburg eine Vielfalt an Gasthäusern und Restaurants. Keine langen Wege also und Sie können am gedeckten Tisch Platz nehmen und sich verwöhnen lassen.

Was am häuslichen Herd unvorstellbar ist, weil schlicht und einfach nicht zu bewältigen, ist hier selbstverständlich: Jeder kann sich sein Lieblingsgericht aussuchen. Keine leidige Diskussion um das Menü, die schon im Vorfeld den Familienfrieden gefährdet.

Außer um das Gericht Ihrer Wahl müssen Sie sich um nichts Gedanken machen, ein guter Service ist selbstverständlich. Während man sich in der Küche um Ihre Wünsche kümmert, können Sie entspannt das Miteinander am Tisch und die Vorfreude auf dieses Geschmackserlebnis genießen, bis das Gericht Ihrer Wahl serviert wird.



Zeit für die wichtigen Dinge

Und auch nach dem Essen können Sie ganz entspannt bleiben, ohne etwa an den Abwasch denken zu müssen. Stattdessen haben Sie Zeit und Muße, zum Beispiel für einen ausgiebigen Spaziergang.

"Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen", sagt das bekannte Sprichwort. Und weist darauf hin, dass es um mehr geht als bloße Nahrungsaufnahme zur Lebenserhaltung. Richtig schön essen gehen ist die genussvollste Art, sich etwas Gutes zu tun. Das freut nicht nur den Gaumen, sondern es werden alle Sinne angesprochen. Das beginnt schon beim Ambiente in den Gaststuben, das jetzt in der Weihnachtszeit besonders ansprechend und heimelig ist. Die Gastronomen haben sich einiges einfallen lassen, um Auge und Gemüt mit weihnachtlichem Schmuck zu erfreuen.



Kein Stress, sondern Genuss

Statt Stress am heimischen Herd erwartet die Gäste Genuss in aller Ruhe. Schon beim Studieren der Speisekarte läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Das kulinarische Angebot ist breit gefächert und lässt gerade jetzt an den Feiertagen kaum Wünsche offen - ob Wild, Fisch oder Geflügel, ob Schwein oder Rind, ob fränkisch oder international. Vegetarische Gerichte fehlen ebenfalls nicht. Ausgewählte Zutaten, viele davon aus der Region, und fachkundige Zubereitung garantieren ein echtes Geschmackserlebnis.

Die Köche der Region verstehen sich aber nicht nur auf die Zubereitung, sondern wissen Gans und Co. auch appetitlich anzurichten, denn das Auge isst bekanntlich mit. Nach solcherlei Vorfreude kommt nun endlich der Gaumen zu seinem Recht. Guten Appetit! Übrigens: Damit dem Genusserlebnis auch wirklich nichts im Wege steht, ist Tischreservierung ratsam. Ein Anruf genügt.