Kleine Kunstwerke aus Teig

Weihnachtsplätzchen sind erst so richtig schön, wenn sie aufwendig verziert sind. Das macht sie besonders. Zum einen sind sie dann ein Hingucker, zum anderen schmecken sie oft einfach besser, wenn sie noch etwas Dekoration bekommen.

Zuckerguss ist ein Klassiker zum Verzieren. Ihn kann man einfach selbst herstellen, indem Puderzucker mit Flüssigkeit glatt gerührt wird. "Dazu kann man Wasser oder Milch, Tee oder Kakao verwenden", sagt Martina Kohrs, Backdozentin an der Volkshochschule in Konstanz.

"Ganz besonders gut geeignet sind Fruchtsäfte: Sie sorgen für geschmackliche Abwechslung und für schöne Farben." Lebensmittelfarben sind eine andere Möglichkeit, um Plätzchen bunter zu gestalten. Simone Trockel, Leiterin der Kochschule KinderKüche in Hannover rät, dabei zu Pulver zu greifen: "Dann wird der Guss nicht zusätzlich verflüssigt. Außerdem sind die Farben etwas intensiver."



Beeilung beim Bestreuen

Nach dem Glasieren ist Tempo angesagt. "Der Guss ist unser Klebstoff. Er sollte noch leicht feucht sein, sonst hält die Verzierung nicht", sagt Trockel. Wird Streugut direkt aus der Dose auf die Plätzchen gegeben, dann werden diese leicht überfrachtet und unnötig viele Teilchen landen daneben. "Wir stellen Herzchen, Perlen und Ähnliches auf kleinen Tellern bereit."

Zu individuellen Kunstwerken werden die Plätzchen durch Bemalungen oder Beschriftungen. Diese lassen sich gut mit einem etwas festeren Zuckerguss aus Puderzucker und Eiweiß zaubern. "Ein Gefrierbeutel oder eine Butterbrottüte wird zu einer feinen Tülle, indem man eine Ecke abschneidet", erklärt Kohrs. Damit wird die Schrift aufgetragen.

Wer sich den Arbeitsgang für die Verzierung sparen will, der kann kleine stückige Zutaten in die Glasur einrühren und dann zusammen mit dieser auftragen. "In Zuckerguss macht sich abgeriebene Schale von Zitrone oder Orange sehr gut", sagt Kohrs. Krokant oder gehackte Nüsse verliehen der Schokoglasur zusätzlichen Biss.



Die Temperatur ist entscheidend

Eine andere Möglichkeit ist Kuvertüre. Zuerst wird die Schokolade in einer Schale oder einer Tasse im Wasserbad erhitzt und verflüssigt. "Eine Kuvertüre so hinzubekommen, dass sie glänzt und nicht grau wird, erfordert viel Übung", erklärt Gerhard Schenk, Präsident des Deutschen Konditorenbundes in Mönchengladbach. Die Hauptschwierigkeit liege in der richtigen Temperierung der Masse. "Weit einfacher in der Handhabung und mittlerweile in guter Qualität erhältlich sind Fettglasuren."



Der Löffel-Test

Damit die Glasur das Gebäck in einer gleichmäßigen dünnen Schicht überzieht, muss sie flüssig genug sein. Trockel empfiehlt einen einfachen Test mit einem Löffel: "Wenn die Schokolade herunter fließt, kann es losgehen." Sollen Spritzgebäck, Makronen, Schokostangen oder Honigtaler nur zum Teil mit Schokolade bedeckt werden, kann man sie einfach eintunken. Ansonsten ist ein Pinsel das Hilfsmittel der Wahl. dpa-mag