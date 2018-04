Die Gewinner stehen fest

19 Nikoläuse hatten wir in den vergangenen Wochen auf unseren Weihnachtspreisrätsel-Seiten in Coburg Stadt & Land versteckt. Die große Mehrheit der Teilnehmer wusste die richtige Antwort. Unsere Glücksfee hat aus den vielen Einsendungen die Gewinner ausgelost. Wir sagen herzlichen Glückwunsch!



Gewonnen haben:



Je einen Gutscheine für je 2 Personen für eine Veranstaltung im Pörtnerhof in Seßlach: Brigitte Otto aus Meeder, Margarete Fischer aus Coburg, Fabian Endert aus Untersiemau.



Je einen Spiralaufsteller "Glücksgedanken für dich": Karen Krebs aus Neustadt bei Coburg, Elke Meixner aus Seßlach.



Je einen Türanhänger "30 Glücksmomente für dich": Renate Heerdegen aus Coburg, Ines Biesenecker aus Sonnefeld.



Je einen Sprachkalender "Berühmte Zitate": Dietmar Klett aus Meeder, Helga Wagner aus Bad Rodach.



Je ein Buch "Mundart: Bairisch ist (k)eine Kunst": Edda Höhn aus Lautertal, Heidemarie Roß aus Rödental.



Je einen Spiralaufsteller "Für Katzenfreunde": Christa Liedtke aus Bad Rodach, Silke Baudler aus Neustadt bei Coburg.



Je ein Buch "Einfach mal abhängen": Pia Schwesinger aus Coburg, Ilona Kunz aus Untersiemau.



Die Gewinner können ihre Gewinne ab 28. Dezember, in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts, Hindenburgstraße 3a, abholen. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit.