Im edlen Ambiente des Rentamts, ein prachtvoller Renaissancebau errichtet unter Fürstbischof Julius Echter, richtet der Verein Lebendiges Bischofsheim am 3. und 4. Dezember wieder den beliebten Weihnachtsmarkt aus.

Hier kann man den Charme dicker Schlossmauern und prächtiger Kreuzgewölbe entdecken oder auch der atemberaubenden Wendeltreppe ins Obergeschoss folgen und dort die Kunsthandwerker im noblen Theatersaal besuchen.

Drinnen herrscht kuschelige Wärme, was für Besucher und Aussteller in der Adventszeit eine echte Wohltat bedeutet.



Fantasievolle Vielfalt

Die mit viel Kreativität dekorierten Verkaufsstände nehmen das gesamte Erdgeschoss sowie den Theatersaal, die Bühne und den Vorraum im ersten Stock in Beschlag. Hier ist der Gabentisch üppig gedeckt.

Offeriert wird mollig Warmes wie Hüte und Mützen unterschiedlichster Herstellungsverfahren, Schals, Röcke und Westen sowie handgestrickte Socken. Dann stehen kunstvolle Patchworkarbeiten, angefangen als Decken, Bettüberwürfe, Taschen, Tischdecken, Untersetzer, Topflappen sowie individuell aus attraktiven Stoffen Genähtes wie Kosmetiktäschchen, Dinkelkissen und Stofftiere zum Verkauf.

Einige Schüler der Holzschnitzschule lassen sich beim Arbeiten über die Schulter schauen. Aber auch individuelle Floristik, Keramik, raffinierte Laubsägearbeiten, Schmuck und noch so mancherlei anderes dürfen auf dem Bischofsheimer Weihnachtsmarkt nicht fehlen.



Crêpes, Bratwürste, Glühwein und Co

Um das leibliche Wohl kümmern sich das Tagungs- und Erholungszentrum Hohe Rhön und die Freunde der Osterburg. Die einen mit Kaffee, Kuchen und Crêpes, die anderen mit Bratwürsten, Glühwein und anderen heißen Getränken.

Für die angenehme Atmosphäre im Außenbereich sorgen Weihnachtsbäume sowie weihnachtlich dekorierte Holzhütten.



Offene Türen, Adventslieder und Adventskonzert

Folgende Holzschnitzereien öffnen am 3. und 4. Dezember ihre Türen: Karin Barth (Bauersbergstr. 39; nur am 3. Dezember!), Claudia Fink (Marktplatz 19), Herbert Lucht (Gerberzwinger 35), Martin Sitzmann (Ausstellung im Teehäuschen, Ludwigstraße 16) und das Atelier Warrings (Neustädter Str. 12). Musikalisch umrahmen den Weihnachtsmarkt der Jugendchor von Veronika Klassen am Samstag um 15 Uhr und die Bischofsheimer Kindergartenkinder am Sonntag um 14 Uhr mit Adventsliedern.

Am Sonntag findet zudem um 18 Uhr das Adventskonzert des Gesangvereins Liedertafel in der Stadtpfarrkirche St. Georg nebenan statt.



Öffnungszeiten:

Markt und Kaffeebar haben von 11 bis 18 Uhr geöffnet, Glühwein- und Bratwurststand von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.