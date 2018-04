Bad Königshöfer Winterzauber

Die beliebte Doppelrodelbahn erwartet die Kinder beim letzten Winterzauberabend am Donnerstag, 22. Dezember. Die Werbegemeinschaft Bad Königshofen mit ihrer Vorsitzenden Carmen Lang freut sich über die bisherige große Resonanz und lädt nun zum letzten Mal in diesem Jahr zum geselligen Beisammensein auf dem Marktplatz bis 22 Uhr und zum stressfreien Einkaufen bis 19 Uhr ein. Das Event beginnt um 17 Uhr mit dem Öffnen des vorletzten Fensters des Adventshauses durch den Werbegemeinschafts-Weihnachtsmann, der auch für alle anwesenden Kinder eine Süßigkeit dabei hat.

Wer noch schöne Geschenke für seine Lieben sucht, wird in der Einkaufsstadt Bad Königshofen sicher fündig. Die passende Weihnachtsmusik für den Abend liefert in bewährter Weise Udo Schneider mit einem Ensemble. Für die Beköstigung ist wieder bestens gesorgt mit der Winterzauber-Riesenbratwurst, Kartoffelsuppe, Waffeln, Pizza, Plätzchen und vielem mehr. Der Elternbeirat des städtischen Kindergartens ist beim Winterzauber vertreten, das Gymnasium Bad Königshofen, der Lions-Club und der Jugendclub "projekt+". Ab 19 Uhr sind die Glücksbringer für das neue Jahr unterwegs: Die Schornsteinfeger verteilen Glückscents auf dem Marktplatz, sie sollen dafür sorgen, dass 2017 der Geldbeutel immer gut gefüllt ist. Von 17 bis 20 Uhr ist auch die Stadtgalerie in der Hindenburgstraße geöffnet, alle Kunstinteressierten sind dort willkommen.

Regina Vossenkaul