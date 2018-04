10. Wallburg-Weihnacht Eltmann

Schon zum zehnten Mal findet am ersten Adventssamstag die Wallburg-Weihnacht in Eltmann statt. Dieser ganz besondere Markt auf dem romantischen Gelände rund um die Wallburg zieht alljährlich viele Besucher in seinen Bann. Zur Beliebtheit tragen die Atmosphäre, vor allem aber auch die Qualität der angebotenen Waren bei. Auch das Rahmenprogramm nicht nur für Kinder wird geschätzt. Bereits um 13 Uhr öffnet der Markt, Kasperle hat seinen ersten Auftritt um 14 Uhr, weitere Vorführungen folgen um 15 und 16 Uhr. Christkind Josepha Pflaum, Bürgermeister Michael Ziegler und die Engelchen aus den Kindergärten eröffnen dann um 14.30 Uhr offiziell das Marktgeschehen, eingeläutet vom Turmbläser Jonas Pitscheider, der auch als Schnitzer sein Kunsthandwerk präsentieren wird.



Viele Hobbybastler

Der Nikolaus, der für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei hat, hat sich für 15 Uhr angesagt. Das Bläserensemble der Stadtkapelle Eltmann gibt um 16 Uhr ein Platzkonzert und wird am 16.30 Uhr vom Jugendorchester abgelöst. Die Gewinner der großen Verlosung werden um 18.15 Uhr an der Bühne bekanntgegeben und um 21 Uhr endet die Burgweihnacht mit dem Turmbläser.

Wer den Blick auf Eltmann genießen möchte, ist eingeladen, den Wallburgturm zu erklimmen. Auch das Freie Burgvolk Königsberg und die Schlittenhunde bereichern den Markt wie auch die vielen Hobbybastler und Kunsthandwerker. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls bestens gesorgt und so lädt die Burgweihnacht zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel mit besonderem Flair. Da an der Wallburg keine Parkplätze zur Verfügung stehen, verkehrt der Shuttlebus, der unter anderem am Marktplatz und am Freibad hält.