Böllerverbote in Franken: Mehrere Städte mit Verbotszonen

Update 27.12.2019: Sechs Städte in Franken mit Böller-Verbotszonen zu Silvester

In Franken gibt es zum Jahreswechsel einige Städte, die Verbotszonen für Feuerwerk eingerichtet haben. Die Polizei Mittelfranken hat für Schwabach, Fürth und Nürnberg Karten veröffentlicht, die zeigen, wo das Zünden von Böllern verboten ist.

Schwabach: Verbotszone auf dem Königsplatz und Martin-Luther-Platz

Foto: Polizei

Fürth: Böllerverbot auf der Fürther Freiheit, am Kohlenmarkt, rund um das Rathaus und am Dreiherrenbrunnen

Foto: Polizei

Nürnberg: Verbotszonen um die Burg, am Hauptmarkt und rund um die Lorenzkirche

In Nürnberg weist die Polizei auch darauf hin, dass auf der Kaiserburg weder Flaschen noch Gläser erlaubt sind.

Foto: Polizei

In Oberfranken gibt es Verbotszonen in den Innenstädten von Bamberg, Hof und Bayreuth. In Unterfranken gibt es ein Böllerverbot in Würzburg.

Erst vor kurzem hat die Deutsche Umwelthilfe ein Feuerwerksverbot für fast 100 deutsche Städte gefordert. Ihre Argumente sind, dass durch Verbote die extreme Feinstaubbelastung, vermeidbare Unfälle, Müllberge und Brände verhindert werden können.

Wo ist Böllern in Franken verboten?

Einige Städte in Franken haben bereits frühzeitig bekannt gegeben, zu Silvester Böller-Verbotszonen einzurichten. Gekennzeichnet werden diese durch Schilder und sollen auch von der Polizei kontrolliert werden. Wer dennoch böllert, riskiert saftige Strafen.

Bereits im Oktober hat der Stadtrat in Bayreuth Silvesterfeuerwerke verboten. Mit 14 zu zwei Stimmen fiel diese Entscheidung sehr eindeutig aus. Von der Sperrzone betroffen, ist die komplette Innenstadt, da so historische Gebäude, wie das Opernhaus, geschützt werden sollen. Zusätzlich bittet der Stadtrat darum, auch in der Nähe von Krankenhäusern, Altenheimen und Tierheimen auf Knaller und Raketen zu verzichten.