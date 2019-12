Die Debatte um Böller-Verbote und die Umweltverträglichkeit von Silvester-Feuerwerk ist in vollem Gange. Zahlreiche fränkische Städte haben bereits reagiert und Wochen vor dem 31. Dezember Verbote ausgesprochen, Pyrotechnik in den Innenstädten zu zünden. Zudem sorgte die Entscheidung verschiedener Bau- und Supermärkte, keine Silvester-Knaller zu verkaufen, für Diskussionen. Die Baumarktkette "Hornbach" entschied beispielsweise ab 2020 in ganz Europa keine Raketen und Böller mehr zu verkaufen. Ein fränkischer Obi hat sich dem nun angeschlossen. Dahinter steckt vor allem das Engagement für Tierschutz.

Die Debatte geht dem größten Hersteller von Feuerwerk in Deutschland zu weit. Das Unternehmen "WECO Feuerwerk", das laut Informationen der Rheinischen Post jährlich rund 20 Millionen Raketen produziert, beklagt "falsche Darstellungen". Eigenen Angaben zufolge, stammen zwei Drittel der Raketen und Böller, die im Silvestergeschäft im Umlauf sind, von "WECO".

Absurde Feinstaub-Debatte? Hersteller rechnet mit Vorurteilen ab

"Wie absurd die Debatte um das Traditionsgut Feuerwerk geführt wird, zeigt sich exemplarisch an der Diskussion über das Thema Feinstaub", heißt es von Seiten der Firma, die im nordrhein-westfälischen Eitorf ansässig ist. Konkret geht es den Pyrotechnikern um die Forderungen, der Deutschen Umwelthilfe. Die Verbraucherschutzorganisation machte Anfang Oktober Druck auf fast 100 deutsche Kommunen, dem Feinstaub den Kampf anzusagen. Jürgen Resch, Chef der Umwelthilfe, forderte die Bundesregierung um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, derartige Verbotsverfahren zu erleichtern.

Die Forderungen der Deutschen Umwelthilfe greift "WECO" an: "Die Feinstaubmengen, die das Umweltbundesamt in seiner Berechnung publiziert hat und die anschließend von der Deutschen Umwelthilfe aufgegriffen und sogar pauschal um über zehn Prozent erhöht wurden", würden jeglicher Grundlage entbehren, teilt das Unternehmen mit. Die Hochrechnungen, wonach es eine jährliche Feinstaubmenge durch Feuerwerk von 4500 bis 5000 Tonnen gibt, seien noch nie unter realen Bedingungen bewiesen worden. Zudem seien die Ergebnisse der Hochrechnungen vertauscht und falsch dargestellt worden. Diese Kritik richtet sich insbesondere an die Medien.