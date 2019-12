Silvester: Deutliche Mehrheit der Deutschen für Böllerverbot

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 130 Millionen Euro für Silvester-Böller ausgegeben. Für Deutsche gehören Raketen und Knaller einfach zur Silvestertradition - laut einer Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur (dpa) ist das Feuerwerk für 57 Prozent der Befragten mit dem Jahreswechsel fest verbunden.

Dabei gibt es auch viele Gründe, die gegen Feuerwerk zu Silvester sprechen. Lärm belastet Tiere, Feinstaub belastet Mensch und Tier und die Notaufnahmen ächzen ebenfalls jährlich unter der Last der vielen Verletzten durch Böller.

Deutliche Mehrheit der Deutschen für Böllerverbot

Laut einer Umfrage, die von YouGov im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) durchgeführt wurde, sind 57 Prozent der Befragten für ein Verbot von Böllern zu Silvester. Gründe sind Umweltschutz und Sicherheit. Gegen ein Verbot sprechen sich 36 Prozent aus, sieben Prozent sind unschlüssig. Das Verbot findet quer durch die meisten Parteianhänger Zustimmung - lediglich unter AfD-Wählern finden sich nur 40 Prozent, die einem Verbot zustimmen.

Ebenfalls hoch ist die Zustimmung zu einem Böllerverbot unter den Befragten über 55: 63 Prozent sind hier für ein Verbot. Auch überdurchschnittlich viele Frauen finden, dass Böllern nicht sein müsste: 63 Prozent stimmten in der Umfrage für ein Verbot.

Eine Abschaffung von Feuerwerk in Innenstädten findet einige Befürworter, darunter den Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch. Er sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland:

Deutsche Umwelthilfe stellt Verbotsanträge

"Wir haben die höchsten Feinstaubwerte des Jahres in den Stunden, manchmal Tagen danach. Wir haben aber auch das Problem mit Tausenden von Verletzungen, mit Hausbränden, Wohnungsbränden. Das ist gerade die Zeit, wo man sich eigentlich freuen soll auf das nächste Jahr, und Rettungssanitäter, Notärzte, Feuerwehrleute, die haben einen Krisenmodus und können quasi nie mit ihren Liebsten in Ruhe feiern. Wir möchten Silvester 2.0 ohne diese schwarzpulvergetriebenen Knaller und Raketen."

Zum Video "Das passierte in der Vergangenheit an Silvester - Hätten Sie's gewusst?"

Die Deutsche Umwelthilfe hat in insgesamt 98 Städten in Deutschland einen Verbotsantrag gestellt. Grund sind vor allem Feinstaubbelastung und die Gefährdung von Menschen durch Feuerwerkskörper. Die Deutsche Umwelthilfe will außerdem erreichen, dass die Sprengstoff-Verordnung dahingehend geändert wird, dass Kommunen einfacher Verbote aussprechen können.

In Franken gibt es bereits einige Städte, die zu Silvester Böller-Verbotszonen eingerichtet haben: Bamberg, Bayreuth, Würzburg und Nürnberg. Hier gilt in den Innenstädten striktes Feuerwerksverbot.