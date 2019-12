Feuerwerk an Silvester: In diesen Städten in Franken gibt es Verbote - ist Böllern noch erlaubt?

Erst vor kurzem hat die Deutsche Umwelthilfe ein Feuerwerksverbot für fast 100 deutsche Städte gefordert. Ihre Argumente sind, dass durch Verbote die extreme Feinstaubbelastung, vermeidbare Unfälle, Müllberge und Brände verhindert werden können. Die Reaktionen darauf konnten nicht unterschiedlicher sein.

Denn die Stimmung in der Bevölkerung ist gespalten: Eine Umfrage von Statista mit über 1000 Befragten vom 30.11.2018 bis 04.12.2018 hat ergeben, dass 43 Prozent für ein komplettes Verbot von Silvesterknallern sind, wohingegen 55 Prozent finden, dass Böllern einfach zu Silvester gehört. Sogar 60 Prozent sprachen sich dafür aus, dass es in großen Städten nur offizielle Feuerwerke geben sollte. Diese Zahlen zeigen , wie umstritten das Thema ist. Aber wie schaut es bei uns in Franken aus?

Wo ist Böllern in Franken verboten?

Einige Städte in Franken haben bereits frühzeitig bekannt gegeben, zu Silvester Böller-Verbotszonen einzurichten. Gekennzeichnet werden diese durch Schilder und sollen auch von der Polizei kontrolliert werden. Wer dennoch böllert, riskiert saftige Strafen.

Bereits im Oktober hat der Stadtrat in Bayreuth Silvesterfeuerwerke verboten. Mit 14 zu zwei Stimmen fiel diese Entscheidung sehr eindeutig aus. Von der Sperrzone betroffen, ist die komplette Innenstadt, da so historische Gebäude, wie das Opernhaus, geschützt werden sollen. Zusätzlich bittet der Stadtrat darum, auch in der Nähe von Krankenhäusern, Altenheimen und Tierheimen auf Knaller und Raketen zu verzichten.