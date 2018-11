Neustadt im Lichterglanz

Mit dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung durch das Christkind am Freitag, 30. November, 17 Uhr, beginnt in Neustadt an der Aisch die Adventszeit. Schon vorher, ab 16.45 Uhr spätestens sind alle Neugierigen am Marktplatz willkommen, um das Spektakel mit zu erleben. Die Einkaufsstadt Neustadt erstrahlt dann in einem einzigartigen Lichterglanz.

Zum 6. Mal wird das Christkind, in diesem Jahr ist es Anna Frühwald, die Weihnachtsbeleuchtung der ganzen Stadt zum Erleuchten bringen. Begleitet wird dieses Event von den Kindergartenkindern vom "Louise-Scheppler- Kindergarten" und dem "Gesangverein Liedertafel" mit weihnachtlichen Liedern. Der Elternbeirat des "Louise-Scheppler-Kindergartens" wird dieses Event mit Glühwein und Würstchen abrunden. Mit einem Fototermin für Kinder mit dem Christkind am Weihnachtsbriefkasten, der für die Wunschzettel der Kinder am Rathaus angebracht ist, wird dieser Abendausklingen. An den Advents-Wochenenden ist das Parken in der gesamten Innenstadt kostenlos.

Von Freitag, 7. Dezember, bis Sonntag, 9. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt der Stadt Neustadt/Aisch statt. Um 16.30 Uhr wird das Christkind den Weihnachtsmarkt eröffnen und

vom Marktplatz bis in den Schlosshof unterwegs sein.

Am Samstag, 15. Dezember, werden viele Geschenke verlost, die von NEA-Aktiv-Mitgliedern gespendet wurden. Die glücklichen Gewinner werden danach telefonisch benachrichtigt. Die Teilnehmer müssen nur ihren Los-Abschnitt in den Briefkasten

der Werbegemeinschaft bis zum

14. Dezember einwerfen.

Lose bekommt man kostenlos in allen NEA-Aktiv-Geschäften.