Närrisches Höchstadt

Am Sonntag, 3. März, erreicht die Faschingsstimmung am Wochenende seinen Höhepunkt - in Höchstadt findet ab 10 Uhr wieder der Faschingsmarkt statt. Mit einem riesigen Angebot lädt er zum Bummeln, Genießen und Feiern ein.

Stimmungsvoller Faschingsmarkt in Höchstadt

Nicht nur die Faschingsliebhaber sind hier willkommen, es ist ein Markt für jeden, der eine schöne Zeit und zwangloses Shoppen erleben will. Markthändler bieten hier bei über 45 Ständen alles an, was das Herz begehrt - von Haushaltswaren über Klamotten bis hin alles für den Garten finden die Besucher alles. So kann sich jeder mit einer ausgelassenen Freude ins Markt- und Faschingstreiben stürzen. Das Besondere für viele sind vor allem die frischgebackenen Krapfen - ein Muss zu jeder Faschingszeit. So wird der Markt für die Besucher zu einem entspannten und schönen Einkaufserlebnis. Es ist Sonntag und so hat man genügend Zeit, in der Hauptstraße und den Seitenstraßen die vielen Buden mit ihrer bunten Vielfalt zu erleben und zu entdecken. Und während die einen kleine Schätze finden und eine angenehme Beratung genießen, feiern die anderen ausgelassen Fasching. Und so ist es für viele auch etwas Großartiges, auf dem Faschingsmarkt die traumhaften und kreativen Verkleidungen vieler Besucher zu bewundern.

Verkaufsoffener Sonntag zum Faschingsmarkt

Einkaufen gehen und dabei ausgelassen mit der ganzen Stadt Fasching feiern - das ermöglicht Höchstadt mit dem verkaufsoffenen Sonntag während des Faschingsmarktes. Die Geschäfte der Innenstadt haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und begeistern nicht nur mit ihren aktuellen Frühlingsangeboten. Rund um den Marktplatz gibt es viel zu entdecken - Pflanzen, Kleidung, Schuhe, Haushaltswaren, Spielzeug, alles rund um den Garten. Schnäppchenjäger kommen hier genauso auf ihre Kosten wie es diejenigen tun, die eine persönliche und umfangreiche Beratung bevorzugen.

Gesperrte Innenstadt

Für den Sonntag sind die Straßen der Innenstadt wie immer für den Verkehr gesperrt - die Hauptstraße, Obere Brauhausgasse, Marktbrunnenstraße, Schranne, Am Schlossberg und Am Graben. Im Engelgarten und in der Aischaue gibt es genügend Parkplätze.

Kommen Sie vorbei, genießen Sie in Höchstadt den ausgelassenen Faschingsmarkt und den verkaufsoffenen Sonntag. Egal, ob Sie sich einen entspannten Einkaufsbummel in der Innenstadt gönnen oder ausgelassen mit den anderen feiern wollen. Hier kommt wirklich jeder auf seine Kosten - besser kann man den Faschingssonntag kaum verbringen.Lukas Pitule