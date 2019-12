Last-Minute-Weihnachtsgeschenke: Bis dann müssen Sie bestellt und verschickt haben

Online-Shopping ist oft der schnellste und einfachste Weg, um auf den letzten Drücker an weihnachtliche Gaben für die Liebsten zu kommen. Hier gilt es, rechtzeitig zu bestellen. Wir haben für Sie recherchiert, welche Fristen Sie bei Amazon beachten müssen.

Stichtag für Standardversand: Freitag, 20.12.

Bestellungen im Wert von mindestens 29 Euro sowie Bücher, Hörbücher und Kalender liefert Amazon innerhalb Deutschlands üblicherweise versandkostenfrei. Auch im Weihnachtsgeschäft können Kunden von diesem günstigen Angebot Gebrauch machen. Soll das Paket an Heiligabend zugestellt sein, muss die Bestellung spätestens bis Freitag, den 20. Dezember, getätigt werden.

Stichtag für Premiumversand: Montag, 23.12.

Mithilfe des Premiumversands können auch Nachzügler noch rechtzeitig an ihre Weihnachtsgeschenke kommen - wenn sie bis Montag, den 23. Dezember, bestellen. Für Amazon-Prime-Mitglieder ist diese Versandoption kostenlos. Aber Achtung: Nicht für alle Artikel ist der Premiumversand verfügbar. Ist das gewünschte Produkt auf Lager, wird es am nächsten Werktag geliefert. Enthält eine Bestellung ausschließlich Artikel mit der Versandoption Premiumversand, garantiert Amazon sogar das angegebene Lieferdatum. Verspätet sich die Zustellung, können Kunden in einigen Fällen die Erstattung der Versandkosten verlangen.

Außerdem wirbt der Versand-Riese mit der kostenlosen Same-Day-Expresslieferung, mit der die Bestellung noch am gleichen Abend an die Haustür gebracht wird. Allerdings besteht diese Möglichkeit nur für Prime-Kunden in bestimmten Regionen und nur für Bestellungen ab einem Mindestwert von 20 Euro.

Digitale Geschenk-Gutscheine bis Mittwoch, 25.12.

Wenn alles zu spät ist, bleibt noch ein digitaler Amazon-Geschenkgutschein. Der ist bis Mittwoch, den 25. Dezember, innerhalb weniger Minuten Online verfügbar und landet per E-Mail, SMS oder ausgedruckt beim Beschenkten.

Lieber auf Nummer sicher

Wer an den Festtagen keine bösen Überraschungen erleben will, sollte - insbesondere bei Last-Minute-Bestellungen - stets genau auf die Produktinformationen, die Angaben im Bestellformular und auf der Versandbestätigung achten. Je nach Region und Verfügbarkeit eines Artikels kann die Lieferzeit variieren. Durch unerwartete Ereignisse wie Streiks oder schlechtes Wetter kann es zusätzlich zu Verzögerungen kommen. Erfolgt der Versand nicht durch Amazon selbst, sondern durch externe Anbieter, lohnt sich stets ein genauerer Blick, da sonstige Garantien hier nicht gelten. Grundsätzlich gilt natürlich immer: Je früher, desto besser.

Die eigene Weihnachtspost rechtzeitig verschicken

Dieses Motto sollte auch beim Versand der eigenen Post beherzigt werden. Die Deutsche Post empfiehlt, Weihnachtsbriefe an Adressen innerhalb Deutschlands spätestens bis Samstag, den 21. Dezember, abzuschicken. Dabei ist auf die Leerung der Briefkastens beziehungsweise die Öffnungszeiten der gewählten Postfiliale zu achten. Weihnachtspakete sollten schon bis 18 Uhr am Freitag (20.12.) bei einer DHL-Packstation aufgegeben werden.

