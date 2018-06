Johannisfeuer in Franken: Hier wird die Sommersonnenwende gefeiert

Johannisfeuer im Landkreis Bamberg



15. Juni 2018: Johannisfeuer auf dem Vereinsgelände der Siedlergemeinschaft Hirschknock in Bamberg



15. Juni 2018: Johannisfeuer auf dem Festplatz in Zapfendorf



16. Juni 2018: Johannisfeuer in der St.-Anna-Kirche in Bamberg



16. Juni 2018: Johannisfeuer am Vereinsgelände der FC Wacker



22. Juni 2018: Johannisfeuer im WSV Neptun mit Live-Musik



22. Juni 2018: Johannisfeuer in Memmelsdorf am Vereinsgelände des TC-Memmelsdorf



22. Juni 2018: Johannisfeuer in Burgebrach mit Live-Musik



22. Juni 2018: Johannisfeuer des ASV Gaustadt auf den oberen Terrassen des Sportzentrums



22. Juni 2018: Johannisfeuer am Gartenstädter Markt



22. Juni 2018: Johannisfeuer der Vereinsjugend des 1. FC Strullendorf



22. Juni 2018: Johannisfeuer der Scheßlitzer Vereine e.V. am Feuerplatz Richtung Windischletten



22. Juni 2018: Johannisfeuer des TSV Windeck 1861 Burgebrach e.V. an der Steigerwaldhalle



23. Juni 2018: Johannisfeuer am Sportgelände in Frensdorf



23. Juni 2018: Johannisfeuer in Gundelsheim



23. Juni 2018: Johannisfeuer des Bürgerverein Bug auf dem Festplatz neben der Feuerwehrhalle



24. Juni 2018: Johannisfeuer in Rattelsdorf an der Kapelle



Johannisfeuer im Landkreis Forchheim



15. Juni 2018: Johannisfeuer in Hallerndorf (Ortsteil Trailsdorf)



16.Juni 2018: Johannisfeuer in Hausen



23. Juni 2018: Langensendelbach (Richtung Ortsausgang Poxdorf)



23. Juni 2018: Gasseldorf auf dem Sportgelände



Johannisfeuer im Landkreis Kronach



15. Juni 2018: Johannisfeuer am Feuerwehrhaus in Wildenbergen



16. Juni 2018: Johannisfeuer auf dem Sportgelände des TSV Weißenbrunn



16. Juni 2018: Johannisfeuer auf dem Sportgelände des ATSV Gehülz



16. Juni 2018: Johannisfeuer auf dem Vereinsgelände TV Schmölz



16 Juni 2018: Johannisfeuer am Feuerwehrgerätehaus in Wötzelsdorf



22. Juni 2018: Johannisfeuer am Fußballplatz in Lauenstein



22. Juni 2018: Johannisfeuer auf dem Gelände der Ranch, Bergmannsweg in Burggrub



22. Juni 2018: Johannisfeuer am Feuerwehrgerätehaus Johannisthal - mit Hüpfburg



22. Juni 2018: Johannisfeuer auf dem Sportgelände des SV Buchbach



22. Juni 2018: Johannisfeuer am Heimkehrerkreuz Hirschfeld



22. Juni 2018: Johannisfeuer in Wilhelmsthal



22. Juni 2018: Johannisfeuer auf der Wiese neben der Kreuzbergkapelle Kronach



22. Juni 2018: Johannisfeuer am Fernsehturm in Marienroth



22. Juni 2018: Johannisfeuer auf der Klugswiese in Pressig



23. Juni 2018: Johannisfeuer auf dem Platz Avalon Nordhalben



23. Juni 2018: Johannisfeuer am Sportgelände des TSV Windheim



23. Juni 2018: Johannisfeuer an der Wiese zur Hühnerleiter in Eibenberg mit Livemusik



23. Juni 2018: Johannisfeuer bei der Wiese am Jugendheim Lahm



23. Juni 2018: Johannisfeuer am Sportplatz Effelter



23. Juni 2018: Johannisfeuer des Angelverein Petri Haßlachtal e.V. am Weiher



23. Juni 2018: Johannisfeuer am Festplatz Maxschacht inStockheim



24. Juni 2018: Johannisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Gössersdorf bei der Maschinenhalle



29. Juni 2018: Johannisfeuer am Sportplatz Hesselbach



29. Juni 2018: Johannisfeuer am Bolzplatz bei der Kronachtalhalle Steinberg



29. Juni 2018: Johannisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr in Förtschendorf



29. Juni 2918: Johannisfeuer auf dem Gelände des SV Hummendorf



29. Juni 2018: Johannisfeuer am Pfarrberg in Steinwiesen



30. Juni 2018: Johannisfeuer in Heinersberg



23. Juni 2018: Johannisfeuer am Vereinsheim an der Hammermühle in Kronach



Johannisfeuer im Landkreis Haßberge



15. Juni 2018: Sonnwendfeuer in Weißenbrunn am Feuerplatz



16. Juni 2018: Johannisfeuer in Ziegelanger in den Weinbergen



21. Juni 2018: Sonnwendfeuer Wart bei Königsberg vom Haßbergverein



22. Juni 2018: Johannisfeuer in Kirchaich am TSV-Sportgelände



22. Juni 2018: Johannisfeuer in Augsfeld am TV-Vereinsgelände



22. Juni 2018: Sonnwendfeuer der katholischen Jugend in Ebelsbach in der Loh



22. Juni 2018: Johannisfeuer des MSC in Knetzgau am Vereinsgelände



22. Juni 2018: Sonnwendfeuer in Ebern beim alten Sportplatz



23. Juni 2018: Johannisfeuer der Feuerwehr in Dampfach auf der Wiese am Schulgelände



23. Juni 2018: Sonnwendfeuer des Pfeifenclubs in Jesserndorf



23. Juni 2018: Johannisfeuer der Feuerwehr Fischbach-Höchstädten an der alten Schule in Fischbach



30. Juni 2018: Johannisfeuer in Pettstadt am Feuerplatz



Johannisfeuer im Kreis Lichtenfels



16. Juni 2018: Johannisfeuer des FC Horb am Sportheim



16. Juni 2018: Johannisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Weidnitz in den Mainwiesen am Radweg nach Neuses/Main



22. Juni 2018: Johannisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Ebensfeld beim Naturbad Ebensfeld



22. Juni 2018: Johannisfeuer des Wandervereins Uetzing



22. Juni 2018: Johannisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Neuensee am Regenrückhaltebecken



22. Juni 2018: Johannisfeuer des FC Burgkunstadt am Sportplatz



23. Juni 2018: Johannisfeuer des RuFV Burgkunstadt-Theisau am Turnierplatz Rötenberg



23. Juni 2018: Johannisfeuer am Bootshaus am Main Altenkunstadt



23. Juni 2018: Johannisfeuer der Ortsvereine Stublang am Latschaberg



23. Juni 2018: Johannisfeuer am Sportheim des FC Schwürbitz



23. Juni 2018: Johannisfeuer am Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr



24. Juni 2018: Johannisfeuer des Turnvereins 1861 Burgkunstadt auf der Jakobsruh



24. Juni 2018: Johannisfeuer des RV Viktoria Maineck am Radlerheim



24. Juni 2018: Johannisfeuer am Sportheim Kleukheim des TSV Kelbachgrund e.V.



29. Juni 2018: Johannisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Marktgraitz am Bolzplatz



30. Juni 2018: Johannisfeuer des Kapellenbauverein Giechkröttendorf e. V. an der Gemeinschaftshalle



30. Juni 2018: Johannisfeuer der Wasserwacht Redwitz auf der Wiese an der Kläranlage



30. Juni 2018: Johannisfeuer des Gartenbauvereins Gärtenroth am Sportheim



Johannisfeuer im Landkreis Erlangen-Höchstadt



22. Juni 2018: Johannisfeuer des Turnvereins Jahn 1907 am Gelände des Sportvereins Mühlhausen



22. Juni 2018: Sonnwendfeuer auf dem Gelände des TC Höchstadt



23. Juni 2018: Familienjohannisfeuer nach dem Gottesdienst in der Kinderkirche in Adelsdorf



23. Juni 2018: Sonnwendfeier auf dem Gelände der Naturfreunde an der Wöhrmühle



Noch mehr Johannisfeuer in Franken?

Aktuell sind wir noch auf der Suche nach Johannisfeuern in der Region. Ihr wisst von einem Feuer in der Umgebung? Dann schreibt uns eine E-Mail an leserreporter@infranken.de und wir nehmen den Termin in diesem Artikel auf!

Der längste Tag des Jahres 2018 steht vor der Tür: Am Donnerstag, den 21. Juni, findet die Sommersonnenwende statt. Auf der Nordhalbkugel der Erde markiert die Sonnenwende im Juni den Sommeranfang nach astronomischer Definition. Anlässlich dieses Termins werden in ganz Europa Johannisfeuer angezündet.Auch in Franken ist es üblich, gemeinsam mit Freunden im Schein der Flammen zu feiern. Hier gibt es einige Termine der Johannisfeuer in der Region: