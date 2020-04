Beliebte Klassiker: Diese Spiele landen 2020 am häufigsten im Osternest

Brettspiele und Gesellschaftsspiele sind an den Feiertagen nicht nur als Beschäftigung beliebt, sondern auch als Geschenk. Wie das Online-Vergleichsportal Check24 an den Verkäufen in seinem Shoppingbereich abliest, sind für das Osternest keine Neuheiten gefragt, sondern altbewährte Spiele-Klassiker. Wer auf der Suche nach innovativen Spielen ist, sollte sich unsere aktuellen Brettspiel-Tipps genauer anschauen.

"Klassische Ostergeschenke sind neben Schokoladenhasen Spielsachen", sagt Tobias Tammen, Check24-Geschäftsführer im Bereich Shopping. "Mit Gesellschaftsspielen und Spielzeugen für drinnen und draußen lassen sich die Kontaktbeschränkungen aufgrund des Corona-Virus leichter aushalten."

Die beliebtesten Brettspiele zu Ostern 2020

Das Vergleichsportal hat auf Basis der Spiele-Bestellungen im März 2020 eine Hitliste mit den beliebtesten Oster-Geschenken unter den Gesellschaftsspielen erstellt. Darunter finden sich zahlreiche Klassiker, die immer wieder gerne auf den Tisch kommen.

1. Uno - Das Kartenspiel

Auf Platz 1 der beliebtesten Oster-Spiele 2020 befindet sich mit Uno ein Kartenspiel, das fast jeder kennen dürfte: Die "Mau Mau"-Variante gibt es bereits seit 1969 und ist vor allem deshalb so populär, weil sie sehr einsteigerfreundlich ist und bei Kindern wie Erwachsenen gleichermaßen gut ankommt. Wir empfehlen die wasserfeste und schmutzabweisende Version "Uno H20 to go".

2. Vier gewinnt - Kompakt

Vier Spielchips in eine Reihe bekommen - senkrecht, waagerecht oder diagonal. Auch diesen Klassiker hat wohl jeder schon einmal gespielt. Die Kompaktausgabe eignet sich aufgrund des günstigen Preises als Ostergeschenk für den kleinen Geldbeutel.

3. Skip-Bo

Eine Idee fordernder als Uno ist das Karten Skip-Bo. Aber auch hier sind Kinder im Grundschulalter den Erwachsenen nicht unterlegen, wenn es darum geht, die Karten seines Stapels in der richtigen Reihenfolge abzulegen.

4. Monsterjäger

Bei "Monsterjäger", das sich an jüngere Kinder richtet, geht es darum, sich mit einer Saugnapf-Klatsche die richtigen Monsterkarten zu klatschen. Klingt bekannt? Kein Zufall - es handelt sich um eine Neuauflage des Spiels "Monster-Mix", das schon seit vielen Jahren auf dem Markt ist.

5. Monopoly classic

Erstmals 1933 erschienen, gehört die Geldvermehrung durch Grundstückskäufe zu den beliebtesten Brettspielen weltweit. Inzwischen gibt es unzählige Ausgaben, darunter beispielsweise Asterix, Fortnite, Mario Kart oder Bundeswehr*. Unser Tipp ist Monopoly in der "Game of Thrones"-Edition mit dem Eisernen Thron als Kartenhalter mit Lautsprecher, der den Soundtrack spielt. Für alle, die das Serien-Ende noch nicht verkraftet haben.

6. GraviTrax Starterset

Bei GraviTrax handelt es sich nicht um ein Spiel im herkömmlichen Sinn, sondern um einen Bausatz für Kugelbahnen. Diverse Sets versprechen Spaß beim Konstruieren verschiedener Strecken und unendliche Erweiterungsmöglichkeiten.

7. Looping Louie

Die Spieler müssen bei diesem spaßigen Reaktionsspiel ihre Hühner vor dem batteriebetriebenen Bruchpiloten Louie schützen, indem man ihn mit einer Wippe abwehrt. Eigentlich für Kinder gemacht, taugt aber auch als Partyspiel für Erwachsene, die als Strafe für jedes getroffene Huhn trinken müssen.

8. Escape Dysturbia: Mörderischer Maskenball

Dieses Spiel aus der Reihe der derzeit angesagten "Exit-Games" ist eine Art Krimi zum Nachspielen. Man versucht, den Mord auf einem Maskenball aufzuklären und muss dabei verschiedene Rätsel lösen.

9. Phase 10 - Basis

Noch ein Karten-Evergreen: Bei Phase 10 muss jeder mit seinen Karten immer wieder anderen Aufgabe ("Phasen") meistern, zum Beispiele nur Karten einer bestimmten Farbe oder mit dem gleichen Wert sammeln. Ein lockeres Kartenspiel ohne taktische Ansprüche, das sich am besten mit drei bis vier Spielern spielt - ansonsten kann die Wartezeit sehr lang werden.

10. Catan - Das Spiel

"Die Siedler von Catan" sind ein moderner Brettspiel-Klassiker, der inzwischen bereits 25 Jahre auf dem Buckel hat. Von seinem Reiz verloren hat der Rohstofftausch und Siedlungsbau bis heute nicht. Dafür sorgen schon alleine die vielen Themen-Sets und Erweiterungen.

Weitere Spielzeug-Geschenketipps

Wie Check24 berichtet, sind neben Gesellschaftsspielen vor allem Musikspielzeuge, Lego und Puzzles Online-Verkaufsschlager. Besonders häufig landen das Kreativ-Tonie Starterset*, der Lego Volkswagen T1 Campingbus* oder das Motivpuzzle Magischer Hirsch* im Osternest.

Umfrage: Die meisten Verbraucher planen bis zu 50 Euro für Ostergeschenke ein

Gesellschaftsspiele und Spielsachen passen auch gut zu dem preislichen Rahmen, den sich die meisten Verbraucher für Ostern gesetzt haben. Eine YouGov-Umfrage im Auftrag von Check24 ergab, dass 43 Prozent der Deutschen bis zu 50 Euro für Ostergeschenke ausgeben möchten. Weitere 15 Prozent planen Ausgaben zwischen 50 und 100 Euro ein. Nur neun Prozent planen Ausgaben von über 100 Euro. Allerdings: Ein Drittel der Befragten weiß noch nicht, wie viel sie für Ostergeschenke ausgeben möchten oder wollten dazu keine Angabe machen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.