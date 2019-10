Sagenumwobene Orte in Bamberg: Wo Untote, Teufel und Hexen hausten

In Bamberg gibt es zahlreiche Orte, um die sich Sagen und Legenden ranken. Für alle, die wissen wollen, wie der Teufel beim Bau des Bamberger Doms die Finger im Spiel hatte oder was in Bamberg mit untreuen Männern passieren kann, haben wir fünf packende Geschichten zusammengestellt, die womöglich sogar einen wahren Kern haben.

Die Pfarrkirche "Unsere Liebe Frau" in Bamberg

In der Pfarrkirche "Unsere Liebe Frau", die auch als Obere Pfarre bekannt ist, erwachten eines Nachts die Toten zum Leben. Der Legende nach wachte eine fromme ältere Dame in einer Winternacht auf und glaubte, die Glocken läuten zu hören. Mit einer Laterne eilte sie durch das Schneetreiben zur Kirche. Dort war schon jeder Platz außer ihrem besetzt und die Beleuchtung heller als sonst. Kurz vor Ende der Messe entdeckte sie neben sich ihre Cousine und ihre Mutter, die beide seit Jahren verstorben waren. Als sie sich umschaute, stellte sie fest, dass die Kirche voller verstorbener Bekannter war.

Da bekam sie es mit der Angst zu tun und floh aus der Kirche. Eine innere Stimme sagte ihr, dass sie ein Pfand für ihr Leben zurücklassen müsste, also ließ sie ihren Fuchspelz fallen. Als sie zu Hause ihrem Sohn erzählte, was passiert war, machte der sich mit einem Freund auf die Suche nach dem Pelz. Die beiden Männer fanden den Pelz tatsächlich - ein kleines Stück davon lag auf jedem Grab des Friedhofs. Jedoch waren im Schnee keinerlei Fußspuren zu sehen.

Die Bamberger Domkröten

Vor der Gnaden- und Adamspforte des Bamberger Doms stehen zwei steinerne Löwenskulpturen, die "Domkröten" genannt werden. Der Sage nach hatte ein junger Baumeister einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, weil er mit dem Peterschor nicht so schnell vorankam wie der erfahrene Baumeister, der für den Georgenchor verantwortlich war. So schickte der Teufel Nacht für Nacht Ungeheuer - halb Kröte, halb Löwe -, um alles einzureißen, was am Tag zuvor am Georgenchor gebaut worden war. Als der Peterschor fertiggestellt war, kam ein Fremder in edler Kleidung zu dem jungen Baumeister und verlangte, das Werk zu besichtigen. Als der Baumeister ihn stolz über die Gerüste führte, hielt ihn der Fremde fest und sagte, er habe sein Versprechen wahr gemacht und sei gekommen, um seinen Lohn zu holen.

Da erkannte ihn der Jüngling und entgegnete zitternd, dass ihm seine Seele erst nach dem Tod verfallen sei. Der Teufel stieß ein grausiges Lachen aus und stieß ihn vom Gerüst. Die Bauleute sahen nur noch eine große Feuerkugel davonfliegen, der Fremde war verschwunden. Als der Bischof den Bau weihte, wurden die bösen Geister schließlich ausgetrieben und, so erzählt man, die Kröten erstarrten zu Stein. Der Ausdruck "Domkröten" stammt eigentlich von der Bezeichnung "Domgreden" für die Stufen des Doms und übertrug sich im Volksmund auf die Skulpturen.