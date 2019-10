Oberfränkische Sagen: Schaurige Erzählungen vom Jungfrauentod in Bamberg bis zur schwarzen Kuh bei Arzberg

Die Seelenwägung zu Bamberg

Im Bamberger Dom befindet sich das Kaisergrab des heiliggesprochenen Kaiserpaares Heinrich II. und Kunigunde. Auf den Seitenwänden sind Reliefs verewigt, die Legenden aus dem Leben des Kaiserpaares zeigen. Eines der Reliefs ist die "Seelenwägung". Dieses zeigt, wie sich Erzengel Michael und der Teufel um die Seele Heinrichs streiten. Erzengel Michael hält hierbei als Seelenwäger die Waagschale. Der Teufel versucht eine Seite der Wage mit bösen Taten zu belasten. Der Kelch, den der heilige Laurentius jedoch als Zeichen für die frommen Taten des Kaisers in die Waagschale legt, lässt diese zu Gunsten des Kaisers ausschlagen. Der Legende nach soll, sobald die Waage ins Gleichgewicht kommt, die Welt untergehen.

Mehr über Kaiser Heinrich II.

Goldsuchende Venezianer im Fichtelgebirge

Viele Männer aus Venedig kamen in die deutschen Berge, um Gold zu suchen. Einer von ihnen kehrte oft bei einem Landmann (=Landwirt) in Wülfersreuth ein. Dieser war immer gastfreundlich zu ihm. Als der Venezianer zum letzten Mal bei ihm erschien, um sich für immer zu verabschieden, bot er dem Landmann seine Hilfe an, falls er jemals in Not geraten sollte. Nach Jahren kamen schwere Zeiten auf den Landmann zu und so beschloss er, das Angebot seines Freundes in Venedig anzunehmen. Als er ihn fand stellte er fest, dass der Venezianer sehr wohlhabend war und so zahlte dieser ihm seine Gastfreundschaft vielfach zurück. Der Landmann aus dem Fichtelgebirge führte von nun an ein sorgenfreies Leben.

Verschollene Sagen aus Oberfranken jetzt auf Amazon

Die schwarze Kuh in Schlottenhof bei Arzberg

In der Nähe von Arzberg liegt das ehemalige Kloster Schlottenhof. In dem Stall des dortigen Ritterguts stand vor Zeiten eine schwarze Kuh. Da sich erzählt wurde, dass wenn eine schwarze Kuh nicht auf einem bestimmen Platz steht, der Stall von einer Seuche heimgesucht wird, hatte man immer eine zweite schwarze Kuh bereitgestellt, falls die eine Kuh stirbt. Eines Tages versank die schwarze Kuh plötzlich im Boden. Daraufhin fand man heraus, dass die Kuh auf einer eisernen Tür gestanden hatte, die eine tiefe Höhle überdeckte. Daraufhin wurde die Öffnung mit einer neuen Tür versehen und die zweite schwarze Kuh darauf gestellt. Irgendwann starb die Kuh jedoch und es war keine andere bereit, ihren Platz einzunehmen. Deswegen blieb der Platz unbesetzt. Kurze Zeit später wurde das ganze Vieh des Pächters krank und verstarb. Daraufhin besorgte er sich schließlich eine neue schwarze Kuh und stellte sie wieder auf die Eisentür. Von da an blieb alles Vieh gesund.

Kindersagen aus Franken jetzt günstig auf Amazon