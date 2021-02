Berlin aktualisiert vor 3 Minuten

Energie sparen

Heizen Sie richtig? Dieser Fehler könnte teuer werden

In den vergangenen Tagen umgibt das Land eisige Kälte und Schnee. Da würde man am liebsten die Heizung Zuhause so richtig aufdrehen - doch, Vorsicht. Denn die Stufen am Rädchen des Thermostats bedeuten nicht das, was viele Menschen denken. Wofür sie tatsächlich stehen und wie Sie warm und kostengünstig durch diese Zeit kommen, lesen Sie bei inFranken.de.