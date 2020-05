Restaurants in Bayern wieder geöffnet: Mit wem darf ich am Tisch sitzen?

Aufgrund der Corona-Krise war für viele Franken in den letzten Wochen selber kochen angesagt. Doch seit Mitte Mai ist es endlich wieder möglich, auswärts essen zu gehen. Nachdem zunächst nur die Außenbereiche der Gaststätten öffnen durften, wird seit dem 25. Mai auch in den Innenräumen wieder bewirtet. Die Kontaktbeschränkungen gelten aber immer noch - also mit wem darf ich jetzt beim Essen an einem Tisch sitzen?

Für Restaurants und Gaststätten gilt die gleiche Regel, wie auch im Privaten: Maximal zwei Hausstände dürfen gemeinsam an einem Tisch sitzen. Menschen die gemeinsam wohnen, also zu einem Haushalt gehören, dürfen natürlich auch zusammen sitzen.

Das heißt, man darf zum Beispiel mit einer befreundeten Familie essen gehen oder mit Verwandten, die in einem anderen Haushalt wohnen. Ansonsten gilt der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Tischen.

Ein Restaurant-Besuch wie vor der Krise, ist noch nicht möglich. Nicht nur wegen der Zwei-Hausstände-Regel, es gilt auch in den Gaststätten die Mundschutz-Pflicht - jedoch nur für den Weg zum Tisch oder den Gang auf die Toilette.

Eine weitere Neuerung sind die Öffnungszeiten: Gaststätten dürfen nur noch bis 22 Uhr öffnen, die Außenbereiche müssen momentan sogar schon um 20 Uhr schließen. Ab Juni soll man auch draußen wieder bis 22 Uhr sitzen dürfen.

Alle Regeln gelten übrigens nur für Gaststätten, die auch Essen servieren. Bars und andere Lokale, die nur auf Getränke spezialisiert sind, müssen bisweilen noch geschlossen bleiben.